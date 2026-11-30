정치는 말이다. 정치인의 신념과 철학, 정당의 지향점은 그들의 말 속에 담긴 메시지를 통해 유권자들에게 전달된다. 누가, 왜, 어떤 시점에 그런 발언을 했느냐를 두고 시시각각 뉴스가 쏟아진다. 권력자는 말이 갖는 힘을 안다. 대통령, 대선 주자, 여야 대표 등은 메시지 관리에 사활을 건다. 사회관계망서비스(SNS) 시대에는 인터넷에 올리는 문장의 토씨 하나에도 공을 들인다. 팬덤의 시대, 유력 정치인의 말과 동선을 중심으로 여의도를 톺아보면 권력의 흐름이 포착된다. 그 말이 때론 정치인에게 치명적인 비수가 되기도 한다. 언론이 집요하게 정치인의 입을 쫓는 이유다.

장동혁 국민의힘 대표가 29일 경북 문경시 문경새재 야외공연장에서 열린 조작기소 특검법 규탄대회에서 발언하고 있다. 국민의힘 제공

① 장동혁, 李대통령 향해 “주인 무는 종 해고하는 방법은 탄핵”

장동혁 국민의힘 대표는 29일 이재명 대통령을 향해 “주인을 물고 대드는 종을 해고하는 방법은 바로 탄핵”이라고 밝혔다.

장 대표는 이날 오후 경북 문경시 문경새재 야외공연장에서 열린 ‘100% 위헌! ‘이재명 탈옥법’ 상주·문경 규탄대회’에서 이 대통령이 지난 2024년 3월 19일 ‘주인을 물려고 대드는 종은 해고해야 한다’는 취지로 발언한 것을 거론하며 이같이 말했다.

그는 “지금 주인을 물고 대드는 종, 그게 바로 이재명 아니냐. 국민을 위해 일하라고 대통령 권력을 줬더니 그 권력을 몽땅 탈옥 프로젝트에만 쓰고 있다”며 “지금 대한민국에는 대통령이 없다. 스스로 대통령이라고 우기는 범죄자 한 명이 있을 뿐”이라고 목소리를 높였다.

이어 “그 범죄자가 이제 이재명 탈옥법을 타고 교도소 담장을 넘으려 하고 있다”며 “이재명 탈옥법을 만든 더불어민주당, 이재명 탈옥법을 통과시킨 국무총리와 국무위원들 모두가 이재명 탈옥에 공범”이라고 했다.

장 대표는 사법부를 향해 “이재명 탈옥을 막는 가장 확실한 길은 결국 재판 재개”라며 “멈춰 세운 재판이 다시 시작되는 순간 이재명이 갈 곳은 감옥밖에 없다”고 주장했다.

그러면서 “즉각 재판을 재개해야 한다. 판사들이 일어서야 한다”며 “판사들이 용기를 낼 수 있도록 우리가 그들에게 힘을 주자”고 했다.

한동훈 무소속 의원이 29일 여의도 국회 소통관에서 국민의힘의 제명 결의 효력정지 가처분 신청 관련 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

② 한동훈 “당원게시판에 가입한 적 없고, 글 쓴 적도 없다”

무소속 한동훈 의원이 국민의힘에서 제명된 지 10개월 만에 법적 대응을 예고하면서 당권파와 친한(친한동훈)계의 갈등이 전면전으로 치닫고 있다. 한 의원은 그동안 정치적 해법을 모색하며 대응을 자제해왔지만, 최근 불거진 ‘조작 징계’ 의혹을 계기로 법원 판단을 받겠다는 입장이다. 장동혁 대표는 제명이 무효로 판단되더라도 재징계할 수 있다고 맞서면서 양측의 타협 가능성은 더욱 좁아지고 있다.

한 의원은 29일 국회에서 기자회견을 열고 “저는 반드시 돌아온다는 약속을 10개월 전에 이 자리에서 했고 이제 그 약속을 실천하겠다”며 “법원에 제명 결의 무효 확인의 소를 제기하고 동시에 제명 결의에 효력정지 가처분도 신청하겠다”고 밝혔다. 이 자리에는 서범수·박정하·배현진 의원 등 친한계 의원 7명도 함께했다. 소송은 준비가 마무리되는 대로 다음 주 중 제기할 예정이다.

한 의원이 뒤늦게 법적 대응을 결심한 결정적 계기는 징계 과정에 장 대표가 개입했다는 의혹이다. 한 의원은 “저에 대한 제명을 당대표가 군사작전하듯이 기획하고, 당대표의 사주를 윤리위원장에게 전달했던 당사자들이 직접 나서서 증거 자료를 공개하고 저를 비롯한 피해자들에게 사과하고 양심고백했다”고 주장했다. 제명 사유인 당원게시판 의혹에 대해서도 “당원게시판에 가입한 적도 없고 어떤 종류의 글을 쓴 적도 없다”고 반박했다.

장 대표는 ‘조작 징계’ 의혹에 대해 강경 대응으로 맞서고 있다. 장 대표는 지난 27일 유튜브 방송에서 한 의원이 제명 무효 소송을 제기하면 법정에서 끝까지 다투겠다는 입장을 밝혔다.

문재인 전 대통령. 뉴스1

③ 文 전 대통령, 조국혁신당에 “민주당과 연대·통합 주저 말고 단결 이끌어달라”

문재인 전 대통령은 29일 조국혁신당을 향해 “더불어민주당과의 연대와 통합에 주저하지 않으면서, 민주개혁 진영 전체의 단결을 이끄는 든든한 가교이자 추진력이 돼 달라”고 말했다.

문 전 대통령은 이날 국회 의원회관에서 열린 혁신당 창당 1000일 기념식에서 서면 축사를 통해 “나는 민주당을 사랑하는 당원이면서 동시에 혁신당에도 매우 각별한 마음을 갖고 있다”며 이같이 밝혔다. 해당 축사는 혁신당 정춘생 사무총장이 대독했다.

이어 “혁신당은 문재인 정부에서 함께 국정을 운영하며 뜻을 같이했던 소중한 동지들이 주축이 돼 헌신적으로 일궈온 정당”이라며 “돌이켜보면 혁신당이 걸어온 1000일은 우리 정치사에서 손꼽는 격동의 시간이었다”고 했다.

문 전 대통령은 “우리 앞에는 여전히 막중한 시대적 과제가 놓여 있다. 국민의 삶을 지키는 복지 국가와 사회권의 강화는 이제 선택이 아닌 필수”라며 “혁신당이 추구하는 제7공화국의 가치와 사회권 확장이 국민의 실질적 삶을 바꾸는 원동력이 되길 기대한다”고 밝혔다.

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