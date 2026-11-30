이재명 대통령이 29일 “대한민국 부동산은 고평가돼 있다”며 “위험한 ‘폭탄 돌리기’라는 생각에 변함이 없다”고 밝혔다. 집값이 급격히 떨어질 경우 공공이 주택을 매입해 시장 충격을 줄이는 방안을 검토하도록 지시했다고도 했다. 이 대통령은 공공기관 지방 이전 계획을 연내 발표할 가능성을 내비치고, 용인·평택 반도체단지의 전력·용수 공급에 대해서는 실현 가능성에 의문을 제기했다.

이 대통령은 이날 청와대 출입기자단과의 북악산 산행에서 “폭탄이 터졌을 때 사람들이 입는 피해의 총량이 적도록 만드는 게 내 사명”이라고 말했다. 이어 “제 임기 내에 그 일이 벌어질지, 그 후에 언제 벌어질지는 알 수 없다”며 부동산 가격의 급등락에 따른 충격을 최소화해야 한다고 강조했다. 이 대통령은 이날 취임 후 처음으로 청와대 출입기자단과 산행에 나서 오찬과 예정에 없던 기자간담회까지 약 6시간30분 동안 소통하며 주요 현안에 대한 입장을 밝혔다.

여민관서 오찬… “열두 척 배 아닌 3년 6개월 남았다” 이재명 대통령이 29일 청와대 출입기자단과 함께 북악산 산행을 마친 뒤 청와대 여민관에서 오찬을 하고 있다. 이후 춘추관에서 열린 기자간담회에서 이 대통령은 국정 지지율에 연연하지 않고 개혁을 추진하겠다는 의지를 밝히며 “아직 우리에겐 열두 척의 배가 아니라 3년 6개월이 남았다”고 말했다. 이제원 선임기자

◆집값 급락에 공공 매입 검토 지시

이 대통령은 수도권 핵심 지역의 집값에 대해 “황당할 정도로 떨어지고 있다”며 “쉬쉬하고 있는 거지, 수십억씩 떨어진다”고 말했다. 산행 후 춘추관 기자간담회에서는 매물이 늘어도 거래가 이뤄지지 않고 대출 연체와 경매가 증가하고 있다고 진단했다. 이 대통령은 “낙찰률도, 낙찰가도 떨어지고 있다”며 “객관적 지표를 보면 정부 입장에서는 문제가 될 정도의 과도한 하락을 대비해야 되는 것 아니냐”고 했다. 정부 부동산 정책의 역할은 가격 변동의 진폭을 줄이는 것이라고도 강조했다.

KB부동산에 따르면 국내 시가총액 상위 50개 아파트 단지의 가격은 11월 전월 대비 1.06% 하락해 3년 10개월 만에 최대 낙폭을 기록했다. 다만 서울 전체 아파트 매매가격은 0.68% 상승했다.

이 대통령은 부동산 통계에 대해서도 고가 거래 한 건이 단지 전체 시세처럼 받아들여지는 현상을 지적했다. 주간 통계를 월간으로 바꾸고 호가 반영 방식을 손보자는 사회대개혁위원회의 제안도 소개했다.

시장 충격을 줄이기 위한 방안으로는 공공주택과 매입임대 확대를 제시했다. 이 대통령은 “우리나라 공공주택 비중이 너무 적다고 생각한다”며 “20% 정도는 돼야 할 것 같은데 지금 8% 정도밖에 안 된다”고 말했다. 특히 “집값이 일정 수준 이하로 떨어지면 공공이 집을 사야 한다”며 “실제로 내부적으로 검토를 시켜놓은 상태”라고 밝혔다. 전월세 시장의 어려움에 대해서도 관계 부처에 대책 마련을 지시했다고 밝혔다.

이재명 대통령이 29일 청와대 출입 기자들과 북악산 산행을 마친 뒤 춘추관에서 가진 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

◆연내 지방 이전… 반도체 전력·용수 우려

공공기관 지방 이전에 대해선 춘추관 간담회에서 “올해를 넘기진 않을 것 같다”고 밝혔다. 이 대통령은 기관을 지역마다 하나씩 배분하면 이전 효과가 줄어든다며 “욕을 좀 먹더라도 원칙 따라 집중해서 몰아서 보내려고 한다”고 말했다. 앞선 산행에서는 “서울은 경제수도, 세종은 행정수도”라는 ‘1국가 2수도’ 구상을 설명했다. 금융위원회는 정부기관이고 금융감독원은 형식상 민간기구인 만큼 금융 관련 기관의 배치 문제는 아직 확정하지 않았다고 밝혔다.

이 대통령은 용인·평택 반도체단지의 전력·용수 확보 문제에도 강한 우려를 표시했다. “정말 조달할 수 있을까. 전 못할 거라 본다”며 기존 계획을 직접 바꾸지는 않겠지만 “마음의 준비를 하고 실질적 대비를 해야 한다”고 말했다. 전력·용수 등 기반시설을 갖출 수 있는 지방으로 기업 입지를 유도하고, 세제·주거·교육·의료 지원까지 정부가 나서야 한다고 강조했다. 원전 정책에 대해서는 “(원전) 2기를 증설하는 건 정해져 있으니 기본적으로 하고, 여력이 있다면 더 하는 것도 검토해봐야 하는 것 아닌가”라면서 국민 의견 수렴을 전제로 추가 건설 가능성을 열어뒀다.

◆AI 일자리 위기… 조작보도엔 책임

인공지능(AI) 확산으로 일자리 창출이 어려워지는 현실도 거론했다. 이 대통령은 AI 확산으로 산업 현장의 신입 채용이 줄어들 수 있다고 전망했다. 이어 생산적 공공일자리 확대와 장기적인 국민 일자리 보장 구상을 설명하고, 연구개발(R&D) 지원에 정부 지분투자와 성과 공유 방식을 도입할 필요성도 제기했다. AI를 활용한 부정행위 논란과 관련해서는 정답을 찾는 능력보다 질문하는 능력을 키우는 교육이 필요하다면서도 “입시제도는 웬만하면 바꾸지 말자”는 신중론을 밝혔다.

여당이 추진하는 언론 관련 법안에 대해서는 고의적인 허위·조작보도에 책임을 물어야 한다고 강조했다. 이 대통령은 정부광고 제한 조항의 구체적인 내용은 잘 모른다고 전제하면서도 고의적 조작이 확인된 경우 광고 집행을 제한할 법적 근거를 만드는 것은 “타당한 제도”라고 평가했다.

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