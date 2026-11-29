한국의 독립운동을 지원하고 한글 보급에 힘쓴 미국인 선교사이자 교육자인 호머 헐버트(1863~1949) 박사의 한글 관련 업적이 초등학교 국어 교과서에 실렸다.

29일 헐버트박사기념사업회에 따르면 헐버트 박사의 한글 사랑과 업적을 소개한 글이 초등학교 4학년 2학기 국어 교과서에 ‘한글을 사랑한 외국인, 헐버트’라는 제목으로 6쪽에 걸쳐 수록됐다.

한글을 사랑한 외국인, 헐버트’라는 제목으로 헐버트 박사의 한글 관련 업적을 소개한 초등학교 4학년 2학기 국어 교과서 90쪽과 92쪽. 헐버트박사기념사업회 제공

교과서는 1886년 조선에 온 헐버트 박사가 조선 최초의 근대식 관립 교육기관인 육영공원에서 학생들을 가르친 일과 조선어를 익혀 세계의 지리와 문화를 소개하는 책 ‘사민필지’를 한글로 집필한 과정을 담았다.

‘사민필지’는 세계 지도와 함께 각 나라의 지리와 풍속, 제도, 문화 등을 한글로 소개한 책이다. 교과서에는 책의 표지와 본문에 수록된 유럽 지도도 실려 학생들이 당시 한글로 세계를 소개한 책의 모습을 살펴볼 수 있도록 했다.

김동진 헐버트박사기념사업회장은 이번 교과서 수록에 대해 “20년 숙원 가운데 하나가 이뤄졌다”며 교육부에 감사의 뜻을 전했다. 이어 “이번 수록이 헐버트 박사의 남다른 한국 사랑과 업적을 온 국민에게 알리는 계기가 될 것으로 확신한다”며 “앞으로 박사의 아리랑 관련 업적은 음악 교과서에, 독립운동 업적은 중·고교 역사 교과서에 올바르게 소개될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

최용기 헐버트학당 학술위원(부학당장)은 “헐버트 박사는 한글과 한국 문화를 사랑한 데 그치지 않고, 일제의 국권 침탈에 맞서 한국의 독립을 국제사회에 알리는 데 앞장선 인물”이라며 “한국의 언어와 문화를 지키고 독립을 위해 헌신한 그의 삶은 우리 근현대사의 중요한 부분인 만큼 국어 교과서는 물론 역사 교과서에도 구체적인 활동과 함께 수록돼야 한다”고 말했다.

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