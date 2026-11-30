그룹 리센느가 당찬 예능감으로 '1박 2일' 멤버들의 웃음을 자아냈다.

29일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '1박 2일'에서는 멤버들이 여의도 KBS 별관으로 출근하는 모습이 공개됐다.

지난 방송 기상 미션에서 패배한 딘딘, 이기택, 이용진은 벌칙으로 코믹 분장을 한 채 출근했다. 세 사람의 파격적인 비주얼에 나머지 멤버들은 충격을 금치 못했고, 이를 본 이준은 "벌칙이 이렇게 센 거였어?"라며 놀라움을 드러냈다.

KBS 2TV '1박2일' 갈무리

이후 KBS 로비에서 오프닝을 진행하던 멤버들은 그룹 리센느와 우연히 마주쳤다. 최근 리센느 멤버 제나와 함께 '러브 어게인'(Love Again)을 발매한 문세윤은 "제나야!"라고 반갑게 인사했다.

문세윤은 리센느 멤버들에게 즉석 인터뷰를 요청하며 기회가 된다면 '1박 2일'에 출연할 의향이 있는지 물었다. 이에 원이는 "불러만 주세요"라고 흔쾌히 답한 데 이어 "불러주시면 선배님들보다 더 웃길 수 있어요"라고 당찬 포부를 밝혀 눈길을 끌었다.

코믹 분장을 한 채 인터뷰를 지켜보던 이용진은 "우리 이러고 있는데 더 웃길 수 있다고?"라며 놀라워했다. 그러자 리센느는 "저희 분장도 할 수 있어요"라고 적극적으로 답했다.

이에 이용진은 "멋있다"라고 화답하며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

<뉴스1>

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