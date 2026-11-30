정부가 증시 급락을 막기 위해 18년 만에 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동 준비에 속도를 내고 있다. 불어난 증시 규모에 맞춰 5대 금융지주의 출자 약정액을 늘리는 등 펀드 규모를 20조원 안팎으로 키우는 방안도 거론된다.

30일 금융권에 따르면 증안펀드 출자기관들은 29일 투자의사결정기구인 투자관리위원회를 열었다. 간사 역할을 맡은 한국증권금융이 소집하고 산업은행과 5대 은행·증권사·생명보험·손해보험 등 금융사가 참석해 기존 약정액(10조7600억원)의 납입 가능 여부와 운용 방안을 점검한 것으로 전해졌다. 30일에는 금융위원회 주재로 금융권 긴급 점검회의를 열고 증안펀드 증액과 자금 조달 방안을 논의한다.

지난 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

◆최대 40조원 전망도

증안펀드는 주가가 급락할 때 시장 안정을 위해 투입할 목적으로 금융회사와 유관기관이 마련하는 기금이다. 미리 출자 금액을 약정하고 자금 수요가 있을 때 납입하는 ‘캐피털콜’ 방식으로, 이번에 실제 자금이 투입되면 2008년 글로벌 금융위기 이후 18년 만이다.

시장의 관심은 펀드 확대 규모에 쏠린다. 2020년 조성 당시 기존 약정액은 국내 증시 시가총액의 약 0.94%였지만, 증시가 커진 현재는 0.25∼0.3%에 그쳐 방어 여력이 부족하다는 평가가 많다. 이에 KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 금융그룹은 약정액을 그룹당 2조원씩 늘리는 방안을 내부적으로 검토 중이다. 2020년 약정한 규모는 4대 은행 각 1조원과 NH농협금융 7000억원 등 총 4조7000억원 수준이었다. 5대 금융지주 몫이 10조원으로 늘고 산업은행과 보험·증권사 등이 4조원가량 추가로 보태면 전체 펀드 규모는 20조원을 넘기게 된다. 한국씨티은행도 펀드 규모를 20조∼40조원까지 커질 수 있다고 전망했다.

◆추세 반등은 미지수

증권가는 증안펀드 가동이 위축된 투자심리를 되살리는 효과가 있을 것이라고 기대한다. 코스피가 지난 6월 고점(9144.55) 대비 반토막 나고 투자심리가 크게 위축된 상황에서 금융당국의 방어 의지 자체가 하락 압력을 줄이는 신호로 작용한다는 분석이다. 유안타증권 이재원 연구원은 “국내 매수 주체가 부족한 시장에서 정책성 자금의 유입 가능성은 긍정적”이라며 외국인 매도세가 둔화하면 반등 여건이 마련될 수 있다고 봤다.

다만 증안펀드가 추세적 반등까지 이끌기는 어렵다는 시각이 우세하다. 최근 조정의 배경에는 인공지능(AI) 불확실성과 반도체 업종의 이익 전망 불신이 자리 잡고 있기 때문이다. 한화투자증권 하장권 연구원은 “증안펀드는 바닥의 재료일 뿐 반등의 지속성을 정하는 변수는 아니다”며 “지금 더 중요한 것은 이익 전망치의 회복”이라고 강조했다. 과거 증안펀드의 주식 매입이 이뤄진 1990년·2003년·2008년 모두 코스피가 추가 하락하기도 했다. 키움증권 한지영 연구원은 “증시 조정의 근원인 AI 불확실성 해소는 별개의 사안”이라며 증안펀드의 효과는 투자심리 복원과 추가 급락 억제에 있다고 짚었다.

◆흑자기업은 관리종목 면제

한국거래소가 시가총액 기준 미달과 주가 1000원 미만인 동전주 상장폐지 제도를 대폭 손질한다. 기존에는 시총이나 주가가 기준에 미달하면 기업의 수익성 등을 고려하지 않고 관리종목에 지정했지만, 앞으로는 일정 수준 이상의 이익을 내는 기업은 관리종목 지정 대상에서 제외한다.

거래소는 이 같은 내용의 유가증권·코스닥시장 상장규정 개정안을 예고했다. 30일부터 다음달 7일까지 예고기간을 거쳐 금융위원회 승인을 받은 뒤 내년 1월1일부터 시행할 예정이다. 이번 조치는 상장폐지 기준을 강화하는 과정에서 기업의 방어권이 충분히 보장되지 않는다는 지적이 제기된 데 따른 것이다.

우선 시총뿐 아니라 기업의 수익성도 상장폐지 여부를 판단하는 기준으로 활용한다. 30거래일 연속 시총 기준에 미달하더라도 최근 사업연도 법인세차감전계속사업이익이 코스피 상장사는 30억원, 코스닥 상장사는 10억원 이상이면 관리종목 지정을 면제한다.

관리종목 지정 이후 회복 요건도 완화한다. 약 180일의 회복기간 중 시총 기준을 10거래일 연속, 누적 30거래일 이상 충족하면 된다. 기존에는 90거래일 중 45거래일 연속으로 시총 기준을 충족해야 했다. 또 상장폐지 결정 이후에도 별도 자격 제한 없이 이의신청을 할 수 있으며 이를 통해 약 180일의 개선기간을 추가로 부여받을 수 있다.

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