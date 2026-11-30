에스파 멤버 카리나가 이모가 됐음을 알렸다.

지난 28일 마리끌레르 코리아의 공식 유튜브 채널에는 카리나와의 인터뷰 영상이 게시됐다.

영상 속에서 카리나는 팬들이 보내온 질문을 읽던 중 "카리나 언니가 최근 이모가 된다고 들었어요, 축하합니다"라는 메시지를 받았다.

사진=유튜브 '마리끌레르 코리아' 영상 갈무리

이에 카리나는 "이모가 됐습니다"라고 손뼉을 치며 조카에 대해 "예뻐 죽겠다, 실제로 예쁜 것 같다, 이게 콩깍지가 아니라 진짜 예쁘게 생겼다"라고 얘기했다.

카리나는 "제가 주변 분들에게 우리 조카 사진을 많이 보여드리는데 '이 아기는 진짜 예쁜 아기'라고 많이 말씀하시더라"라고 말했다.

또한 카리나는 "사진으로만 보다가 제가 못 참고 본가에 보러 갔다"라며 "작고 따끈하고 아이가 너무 순하더라"라고 남다른 조카에 대한 애정을 드러내 눈길을 끌었다.

한편 카리나의 친언니는 5살 연상의 간호사로 알려져 있다. 특히 2023년 MBC '전지적 참견 시점'에 출연해 카리나는 "언니 직장에서는 제가 동생이라는 걸 아직 모른다, 언니가 말을 안 해서 비밀이다"라고 말해 화제를 모으기도 했다.

<뉴스1>

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