‘2026 추천 제주 관광’ 콘텐츠인 ‘지금이 가장 좋은, 제철 제주 겨울’이 발표됐다.

2026년 추천 제주 관광 ‘지금이 가장 좋은 제철 제주, 겨울’. 제주관광공사 제공

제주도와 제주관광공사가 29일 발표한 겨울 콘텐츠는 새해 첫 일출을 맞이하는 버킷리스트부터 겨울 제철 먹거리, 마을 여행, 따뜻한 휴식과 겨울밤의 이색 체험까지 다채로운 여행 소재를 중심으로 구성됐다.

올겨울 ‘제철 제주’는 총 7가지 테마로 선정됐다. 주요 테마로는 △버킷리스트(새해 일출, 새해맞이 행사) △로컬음식(월동무, 양배추·브로콜리, 제주 겨울 음식) △마을 여행(남원·효돈·월평, 오조·온평, 신흥2리) △웰니스(찜질, 온천·스파) △핫스팟(제주 비치 크리스마스, 해리 포터: 금지된 숲 체험) △겨울꽃(눈꽃, 겨울꽃) △바다와 하늘이 이름을 올렸다.

특히 새로운 한 해의 시작을 기념할 수 있는 일출 명소로 지미봉(지미오름)을 추천했다. 성산일출축제와 서귀포 겨울 바다 국제펭귄수영대회 등 활기찬 새해맞이 행사가 소개됐다. 또한 현무암 돌담과 어우러진 월동무, 양배추, 브로콜리 등 겨울 밭의 풍경과 함께 놈삐국, 옥돔국, 몸국 등의 향토음식도 제주의 맛으로 조명됐다.

감귤밭에서 바라본 한라산.

옥돔무국.

동백포레스트.

이와 함께 12월 감귤빛 남원·효돈·월평 마을, 1월 신화와 바다가 깃든 성산 오조·온평 마을, 2월 붉은 동백이 피어나는 신흥2리 동백마을 등 계절의 흐름에 따른 마을 여행 코스도 함께 제안됐다.

제주관광공사 관계자는 “새해 첫 일출을 바라보며 버킷리스트를 세우는 것처럼 겨울 제주는 새로운 시작을 준비하기에 특별한 여행지”라며 “제철 먹거리와 마을의 정취, 겨울밤의 낭만까지 제주만의 다양한 매력을 발견하고 뜻깊은 새해를 시작하길 바란다”고 전했다.

지미봉 일출.

한라산 1100고지 눈꽃.

‘2026년 추천 제주 관광’에 대한 자세한 정보는 제주도 공식 관광 정보 포털인 비짓제주에서 확인할 수 있다. 동행 유형과 취향을 반영한 AI 제주 여행 플래너를 통해 더욱 편리하게 여행을 계획할 수 있다.

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