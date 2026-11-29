미국 뉴욕의 한 카페에서 다중 모니터 7개를 연결해 사용하는 남성의 모습이 온라인상에 공유됐다. 스레드 캡처

미국 뉴욕의 한 카페에서 모니터 7대를 펼쳐놓고 업무를 보는 남성의 사진이 공개돼 온라인에서 논란이 되고 있다.

카페 테이블 하나를 마치 개인 사무실처럼 활용하는 모습에 네티즌들의 놀라움과 관심이 이어졌다.

지난 28일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)에는 뉴욕의 한 카페에서 여러 대의 모니터를 설치한 채 작업하는 남성의 사진이 올라왔다.

게시물 작성자 A씨는 “뉴욕이니까 카페에서도 모니터 7대를 펼쳐놓고 일하는 모습을 볼 수 있는 것 같다”고 전했다.

공개된 사진에는 벽돌 벽을 등지고 작은 테이블 앞에 앉은 남성의 모습이 담겼다.

남성 앞에는 여러 대의 모니터가 위아래로 빼곡하게 배치돼 있었으며, 각 화면에는 다양한 프로그램과 문서 창이 띄워져 있었다. 테이블 위에는 키보드와 휴대전화가 놓였고, 휴대전화는 별도 거치대에 세워져 있었다.

비슷한 장면을 목격했다는 경험담도 이어졌다. 한 네티즌은 샌프란시스코에서도 카페에서 여러 전자기기를 연결해 작업하는 모습을 흔히 볼 수 있다고 전했다.

그는 “이 때문에 대부분의 카페가 콘센트를 없앴다”며 “그래도 이 남성은 개인 보조배터리를 챙겨왔다”고 덧붙였다.

함께 공개된 사진에는 샌프란시스코의 한 카페에서 모니터 2대를 설치하고 작업하는 또 다른 남성의 모습도 담겼다.

테이블 아래에는 대용량 보조배터리로 보이는 장비와 가방이 놓여 있었고, 모니터 아래로는 여러 전선이 복잡하게 얽혀 있었다.

사진을 본 네티즌들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 “사무실을 빌리지 않아도 되니 비용을 크게 아낄 수 있겠다”, “나도 이런 작업 환경을 갖고 싶다”며 관심을 보였다.

반면 “도대체 무슨 일을 하는 사람이냐”, “차라리 도서관에 가지 그랬느냐”, “세 가지 일을 동시에 하는 것 같다”, “만화에 나오는 악당의 작업실 같다” 등 독특한 작업 환경에 놀라움을 나타내는 반응도 나왔다.

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