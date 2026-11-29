비치보이스 리드보컬 마이크 러브. 로이터=연합뉴스

‘서핀 USA’와 ‘아이 겟 어라운드’ 등 수많은 히트곡을 남긴 미국의 전설적인 밴드 비치 보이스의 창립 멤버이자 리드 보컬인 마이크 러브가 별세했다.

1960년대 미국 대중음악을 대표하는 밴드의 중심에서 활동하며 특유의 음악으로 여러 세대에 영향을 준 그는 향년 85세로 생을 마감했다.

AP통신은 28일(현지시간) 러브가 세상을 떠났다고 보도했다.

러브의 홍보 담당자인 케이티 올트먼은 이날 “마이크 러브가 오늘 저녁 가족들이 지켜보는 가운데 세상을 떠났음을 알린다”고 밝혔다. 구체적인 사인은 공개되지 않았다.

러브는 1960년대 초반 캘리포니아주 호손에서 사촌인 브라이언 윌슨, 칼 윌슨, 데니스 윌슨 형제와 함께 밴드를 결성했다. 당시 유행하던 체크무늬 셔츠의 이름을 따 처음에는 ‘펜들톤즈’라는 이름으로 활동했다.

이후 알 자딘이 합류해 데뷔 싱글 ‘서핀’을 발표했고, 밴드 이름을 비치 보이스로 바꿨다. 이들은 캘리포니아 지역에서 인기를 얻은 데 이어 ‘서핀 사파리’와 ‘서핀 USA’ 등을 발표하며 미국 전역으로 인지도를 넓혔다.

비치 보이스는 이후 ‘아이 겟 어라운드’, ‘헬프 미, 론다’ 등으로 잇따라 차트 정상에 오르며 당대 대중음악을 대표하는 밴드로 자리 잡았다.

‘비치 보이스는 전 세계에서 1억장 이상의 음반 판매량을 기록했다. 음악적 성과를 인정받아 1988년 로큰롤 명예의 전당에도 이름을 올렸다.

러브는 밴드 활동을 이어가며 브루스 존스턴 등과 함께 최근까지도 투어 무대에 올랐다. 2012년에는 비치 보이스 초창기 멤버인 브라이언 윌슨과 재결합해 앨범 '댓츠 와이 갓 메이드 더 라디오(That's Why God Made the Radio)'를 발표했다.

지난해에는 작곡가 명예의 전당에 헌액되며 음악계에서의 공로를 다시 한번 인정받았다.

러브의 홍보 담당자 올트먼은 고인을 미국 대중문화의 상징적인 인물로 추모했다.

그는 “미국 문화의 아이콘인 그는 독보적 재능으로 여러 세대 뮤지션에게 영감을 준 인물로 기억될 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지