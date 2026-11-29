대구시가 내년도 장애인 복지 예산을 올해보다 대폭 늘려 장애인과 가족의 일상을 지원하는 맞춤형 복지서비스를 대폭 강화한다.

대구시는 2027년도 장애인 복지 예산을 전년(5488억원) 대비 14.8%(812억원) 증가한 6300억원으로 확대 편성해 시의회에 제출했다고 29일 밝혔다.

대구시가 내년도 장애인 복지 예산을 올해보다 대폭 늘려 장애인과 가족의 일상을 지원하는 맞춤형 복지서비스를 대폭 강화한다.

이번 예산안은 장애인과 그 가족이 일상에서 실질적으로 체감할 수 있는 현장 중심의 복지서비스를 강화하는 데 초점을 맞췄다. 시는 △발달장애인 돌봄 확대 △최중증 장애인 지원 강화 △장애인 가족의 돌봄 부담 완화 △일자리 창출 및 지역사회 자립 지원 등 4대 핵심 방향을 설정하고 빈틈없는 지원체계를 구축할 방침이다.

우선 발달장애인 돌봄 사각지대 해소를 위해 주간 활동 서비스 대상자를 기존 915명에서 1315명으로 400명 늘린다. 청소년 방과후 활동 지원 인원 역시 665명에서 852명으로 확대한다. 사지마비 등 상시 돌봄이 필요한 최중증 장애인을 위한 하루 24시간 활동 지원 대상자는 51명에서 61명으로 증원한다.

특히 전국 최초로 최중증 발달장애인 통합돌봄 대상자에게 주말∙휴일 장애인 활동 지원 급여를 지원해 가족들의 돌봄 부담과 주말 돌봄 공백을 해소할 계획이다. 장애인의 경제적 자립과 사회 참여를 돕는 사업도 추진된다. 시는 장애인 편의시설 모니터링 일자리 35명을 신규 채용하는 등 총 1648명에게 맞춤형 일자리를 제공하고, ‘장애인 진로탐색 지원센터’를 새롭게 조성한다.

아울러 내년 3월 시행 예정인 ‘장애인의 지역사회 자립 및 주거 전환 지원에 관한 법률’에 발맞춰, 시설 및 재가 장애인 중 자립 희망자를 적극 발굴하고 개인별 상황에 맞는 지원 서비스를 연계할 예정이다.

추경호 대구시장은 “대구시의 내년도 장애인 예산안은 돌봄부터 가족 지원, 일자리, 지역사회 자립까지 장애인의 삶 전반에 필요한 지원을 두텁게 하는 데 의미가 있다”고 말했다.

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