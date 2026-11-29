국내 주요 호텔들이 크리스마스를 앞두고 저마다의 개성을 담은 크리스마스트리와 화려한 조명으로 호텔 곳곳을 꾸미고 다양한 체험 행사와 특별 메뉴를 선보이며 연말 고객 잡기에 나섰다. 생성형 AI로 만든 이미지

연말을 앞두고 호텔업계가 크리스마스 분위기를 한껏 끌어올리고 있다.

호텔 로비와 정원에 대형 크리스마스트리를 설치하고, 전통공예와 유명 브랜드 협업을 통해 차별화한 장식을 선보이는 등 고객 맞이에 나섰다.

산타클로스와 함께하는 어린이 행사부터 크리스마스 마켓, 시즌 한정 케이크와 특별 메뉴까지 다양한 즐길 거리도 마련했다.

29일 호텔업계에 따르면 주요 호텔들은 크리스마스 장식을 통해 각기 다른 겨울 풍경을 연출하고 있다. 단순히 트리를 세우는 데 그치지 않고 호텔의 브랜드 정체성과 공간 특성을 살린 콘셉트를 적용해 연말 고객 수요를 공략하는 모습이다.

◆ 대형 트리부터 겨울 숲까지…호텔 곳곳에 크리스마스 풍경

서울신라호텔은 뷔페 레스토랑 더 파크뷰 야외 공간과 쇼핑 아케이드에 크리스마스트리를 설치한 데 이어 다음 달 말에는 영빈관 뒤뜰에도 트리를 선보일 예정이다. 호텔 로비와 더 라이브러리에는 붉은색 샹들리에 장식을 연출하고, 고객 휴게 공간과 접수대에는 붉은색 장화 장식을 비치해 연말 분위기를 더했다.

시그니엘 서울 크리스마스트리. 롯데호텔앤리조트

시그니엘 서울은 전통적인 크리스마스의 모습을 재해석한 '더 그랜드 노엘'을 주제로 호텔 로비에 높이 약 3.6ｍ, 너비 약 2ｍ의 크리스마스트리를 설치했다. 짙은 적자색 리본과 금색 장식품, 은은한 조명으로 트리를 꾸미고 주변 공간과 로비 계단에도 장식을 더했다.

더그랜드롯데 서울은 브랜드 대표 색상인 남색을 활용한 대형 선물 상자와 크리스마스트리로 공간을 꾸미고, 엽서와 선물 상자 장식에 고객을 향한 감사의 메시지를 담았다.

웨스틴 조선 서울은 호텔 로비를 동화 속 겨울 숲처럼 연출했다. 붉은색 리본으로 장식된 입구를 지나면 눈이 내려앉은 듯한 순백의 숲이 펼쳐진다. 로비 기둥을 따라 천장까지 뻗은 나뭇가지가 아치를 이루고 금색과 짙은 붉은색 장식품이 연말 분위기를 자아낸다.

페어몬트 앰배서더 서울은 '스파클 앤 샤인(Sparkle & Shine)'을 주제로 은은한 금빛과 투명한 장식품으로 꾸민 다양한 높이의 크리스마스트리를 로비에 배치했다. 중앙에는 유리 촛대를 활용한 트리 형태의 장식물을 설치해 전통적인 크리스마스 분위기와 현대적인 디자인을 조화시켰다.

JW 메리어트 호텔 서울은 '빛으로 모이는 겨울 정원'을 주제로 강원도산 구상나무를 활용한 대형 크리스마스트리를 로비에 설치했다. 붉게 물들인 수국과 자연산 솔방울, 붉은 열매 등으로 트리를 장식하고 7층 야외 정원에는 크리스마스 아치와 조명을 더했다. 라운지와 레스토랑, 연회 공간에도 같은 색상과 자연 소재를 활용해 호텔 전체가 하나의 겨울 정원처럼 이어지도록 했다.

웨스틴 조선 서울 크리스마스 트리. 조선호텔앤리조트

워커힐 호텔은 아차산과 한강에 둘러싸인 주변 풍경에서 착안해 '인투 더 포레스트(Into the Forest·숲속으로)'를 주제로 겨울 숲을 연출했다.

그랜드 워커힐 로비에는 높이 6ｍ의 구상나무 크리스마스트리를 세우고 솔방울과 말린 오렌지, 크리스털 장식을 달았다. 트리를 밝히는 전구만 약 2만개에 달한다. 호텔 현관 외벽 전광판에는 '크리스마스' 문구와 별 모양 조명을 띄우고, 아래에는 전구를 두른 작은 트리를 줄지어 배치했다.

인천 영종도의 파라다이스시티는 내년 1월 3일까지 복합문화공간 플라자를 중심으로 리조트 전역을 북유럽 스키마을 콘셉트로 꾸민 '알파인 홀리데이'를 진행한다. 높이 9ｍ의 대형 크리스마스트리와 천장을 수놓은 열기구, 눈 덮인 겨울 마을 풍경을 연출하고 오두막 모양의 사진 촬영 공간도 마련했다.

◆ 전통공예·명품 브랜드와 협업…차별화한 크리스마스 장식

크리스마스 장식에 한국 전통공예를 접목하거나 유명 예술가, 해외 브랜드와 협업해 차별화를 꾀한 호텔도 있다.

조선 팰리스 서울 강남은 한국 전통의 아름다움을 현대적으로 재해석한 장식을 선보였다. 왕실에서 귀한 물건을 보관하던 함(函)에서 영감을 얻은 구조물 중앙에 짙은 남색과 금색이 어우러진 대형 크리스마스트리를 배치했다.

특히 전통공예 작가 전진현의 자개와 옻칠 공예를 크리스마스 장식품과 호텔 직원을 형상화한 호두까기 인형에 접목해 한국적인 아름다움을 더했다.

레스케이프 서울 명동의 크리스마스 장식. 조선호텔앤리조트

레스케이프 서울 명동은 프랑스 크리스털 브랜드 바카라, 은식기 브랜드 크리스토플과 협업했다. 호텔 로비를 풍성한 붉은 꽃과 금색 직물, 크리스털 장식품 등으로 꾸며 유럽 대저택의 연말 파티 분위기를 연출했다.

포시즌스 호텔 서울은 세계적인 플로리스트 니콜라이 버그만과 함께 전통적인 크리스마스 장식을 현대적인 감각으로 재해석했다. 겨우살이에서 영감을 얻은 붉은색과 금색의 크리스마스 리스(원형 장식물)에 짙은 붉은색 꽃과 녹색 소재를 더해 풍성하고 입체적인 장식을 완성했다.

◆ 산타클로스부터 크리스마스 마켓·시즌 메뉴까지…즐길 거리 풍성

호텔업계는 크리스마스 분위기를 만끽할 수 있는 체험 행사와 공연도 마련했다.

제주신라호텔은 다음 달 23~26일 자녀를 동반한 고객을 대상으로 산타클로스가 어린이에게 직접 선물을 전달하고 기념사진을 찍는 프로그램을 운영한다.

웨스틴 조선 부산은 다음 달 6일 해운대 일대를 달리는 '해운대 산타런'을 개최한다. 참가자에게 산타 모자나 루돌프 머리띠 등을 증정하며, 동백공원과 누리마루 APEC, 해운대 광장, 미포항 등을 거쳐 호텔로 돌아오는 약 4㎞ 코스로 진행된다. 달리기를 마친 뒤에는 호텔 야외 정원에서 DJ 공연 등을 즐길 수 있다.

파라다이스시티는 크리스마스 마켓을 열어 디저트와 크리스마스 소품 등을 판매하고, 매일 저녁 건물 외벽을 활용한 영상 쇼 '크리스마스 판타지'를 선보인다.

파라다이스시티 '알파인 홀리데이'. 파라다이스

크리스마스 시즌에만 맛볼 수 있는 케이크와 특별 메뉴도 잇따라 출시된다.

서울신라호텔은 중식당 팔선에서 다음 달 24~25일 크리스마스 특별 메뉴를 운영한다. 베이커리 '패스트리 부티크'에서는 60만원에 달하는 프리미엄 케이크 '더 파이니스트 리저브'도 선보였다.

JW 메리어트 호텔 서울은 가족이나 친구 6~8명이 함께 즐길 수 있는 통 칠면조 구이와 겨울 한정 칵테일 등을 마련했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지