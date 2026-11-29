820조9000억원 규모의 내년도 예산안 법정 처리 시한(12월2일)이 이틀 앞으로 다가왔지만, 여야는 최대 쟁점인 162조3000억원 규모의 미래대응기금을 놓고 평행선을 달리고 있다. 더불어민주당은 기금 신설을 고수하는 반면 국민의힘은 전액 삭감을 요구하면서 관련 135개 사업의 의결이 모두 보류됐다. 여야 협상이 결렬되면 민주당이 자체 수정안을 마련해 예산안을 단독 처리할 가능성도 거론된다.



국민의힘 예산결산특별위원회 예산안조정소위원회 소속 의원들은 29일 국회에서 기자회견을 열고 미래대응기금 신규 사업 79개, 20조8000억원을 “미래 세대에 빚 폭탄을 전가하는 ‘깜깜이·백지 예산’”이라고 비판했다. 이들은 기금 사업 130개를 검증한 결과 사업 타당성과 법적 근거, 중장기 재원 조달에 문제가 드러났다며 정부에 전향적인 태도 변화를 요구했다.

국회에서 26일 열린 예산결산특별위원회 제9차 예산안등조정소위원회에서 이광재 소위원장(가운데)이 회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

국민의힘은 신규 사업 가운데 24개가 예비타당성조사를 면제받았으며, 이들 사업의 내년도 편성액은 3조9520억원, 향후 총사업비는 95조원이라고 지적했다. 법률 제·개정이 필요한 사업 13개에도 8조753억원이 배정됐다고 주장했다. 또 신규 사업 79개 중 51개는 총사업비조차 제시되지 않았으며 이들 사업의 내년도 예산만 16조329억원이라고 밝혔다. 한국전력과 한국수자원공사 등에 3조6500억원을 지원·출자하는 계획도 공기업 적자를 보전하는 데 기금이 쓰일 수 있다며 문제 삼았다.



국민의힘은 기금 자체를 폐지하고 여유자금을 국채 상환에 우선 사용해야 한다는 입장이다. 장동혁 대표는 이날 페이스북에서 “미래대응기금은 ‘조정’이 아니라 ‘폐지’해야 한다”며 “초과세수가 끊기고 기금이 고갈되면 그때는 무슨 돈으로 감당할 것인가”라고 반문했다. 송언석 의원은 기금 예산의 절반가량을 감액하고 나머지는 일반회계 등에 편성하는 방안이 타당하다는 의견을 밝혔다.



민주당은 미래대응기금이 세수 변동에 대비하는 재정 안정 장치이자 미래 성장동력 투자 재원이라며 신설을 고수한다. 정부안은 전체 기금 가운데 45조4000억원을 청년·성장동력·지방·교육인재 사업에 쓰고 104조4000억원을 향후 세수 감소에 대비한 여유자금으로 적립하도록 했다. 나머지 12조5000억원은 국채 신규 발행 축소 등에 활용한다. 기금 사업비의 30% 범위에서 국회 의결 없이 지출계획을 변경할 수 있도록 한 점도 여야 간 쟁점이다.



국회 예결위가 30일까지 심사를 마치지 못하면 정부 예산안은 12월1일 본회의에 자동 부의된다. 여야는 소수 의원이 참여하는 비공식 협의체인 소소위에서 막판 조율을 이어가고 있다.

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