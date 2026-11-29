국회 인사청문회를 앞두고 강금실 국가정보원장 후보자의 중국 지방정부 고문 경력을 둘러싼 여야 공방이 거세지고 있다. 한준호 행정안전부 장관 후보자의 의원실 ‘보도 외압’ 의혹과 홍익표 통일부 장관 후보자의 배우자 주식 관련 의무 미이행 문제도 청문회 쟁점으로 떠올랐다.

금실 국정원장 후보자가 지난 11월 26일 서울 강남구 모처에 마련된 청문회 준비 사무실에 출근하고 있다. 뉴스1

국민의힘 최보윤 수석대변인은 29일 강 후보자의 지명 철회를 요구하며 “2019년 재위촉은 박근혜정부 때가 아니라 문재인정부 때”라고 지적했다. 강 후보자가 전날 중국 지방정부 특별고문 경력을 두고 “박근혜정부 당시 친선 차원의 무보수 명예직에 위촉된 것”이라고 해명하자 재위촉 경위를 문제 삼은 것이다. 강 후보자는 2013년 중국 치치하얼시 특별고문, 2014년 연변조선족자치주 경제특별고문에 위촉됐고 2019년 4월 연변주 고문에 재위촉됐다. 연변주가 2018년 7월 시행한 ‘경제고문 관리방법’에는 중국 공산당의 노선과 방침을 옹호해야 한다는 내용이 담겼다. 강 후보자는 해당 규정에 대해 “금시초문”이라며 의혹을 부인했다. 민주당 손명수 대변인은 야당의 공세를 “질문은 생략한 채 결론부터 내리는 ‘답정너’식 마녀사냥”이라고 비판했다.



한 후보자에 대해서는 경찰 수사의 공정성 문제가 제기됐다. 한 후보자와 보좌진은 지난 9월 김승원 전 법무부 장관 후보자 관련 KBS 보도에 의원실이 항의 전화를 한 일로 고발됐다. 경찰은 지난달 고발인 조사를 진행했다. 국민의힘 장동혁 대표는 “수사 대상자가 경찰 지휘권을 쥐게 된 것”이라고 주장했다. 한 후보자 측은 기사 수정·삭제나 후속 보도 중단을 요구하지 않았다며 의혹을 부인했다. 국민의힘은 한 후보자의 행안위 활동 경험 부족도 지적했으나 민주당은 어린이안전처 신설 법안과 침수·싱크홀 사고 예방 입법을 거론하며 반박했다.



홍 후보자는 청와대 정무수석 재직 중 배우자가 1억2667만원 상당의 국내 주식을 사들였지만 매각·백지신탁이나 직무관련성 심사를 신청하지 않아 논란이다. 공직자윤리법상 재산공개 대상자는 본인과 배우자 등의 보유 주식 총액이 3000만원을 초과하면 원칙적으로 2개월 안에 관련 조치를 취해야 한다. 홍 후보자 측은 청문회 준비 과정에서 주식 취득 사실을 뒤늦게 알았다며 “본인은 물론 배우자도 해당 주식과 관련해 어떠한 직무상 정보도 공유하거나 이용한 사실은 없다”고 해명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지