12년 만에 통산 9번째 한국시리즈 우승을 차지한 삼성라이온즈가 팬과 지역사회의 성원에 보답하는 사회공헌활동에 나섰다.

29일 삼성그룹에 따르면, 삼성라이온즈는 팬들이 함께 즐기는 자선행사 ‘강식당 시즌 4’와 ‘블루웨이브’를 전날부터 이틀간 진행했다. 이번 행사는 오랜 시간 변함없이 팀을 응원해 준 팬들에게 감사의 마음을 전하고 우승의 기쁨을 사회와 함께 나누자는 취지로 마련됐다.

지난 28일 대구의 한 식당에서 ‘강식당 시즌4’에 참여한 프로야구 삼성라이온즈 선수들과 팬들이 기념촬영하고 있다. 삼성전자 제공

첫날 대구 수성구의 한 식당에서 열린 강식당 시즌 4는 삼성라이온즈 ‘안방마님’(포수) 강민호가 2023년 처음 기획한 것으로, 선수들이 팬들에게 음식을 서빙하고 판매 수익금 전액을 기부하는 자선행사다. 올해는 강민호 등 선수 30명가량이 참여하고, 추첨을 통해 선정된 팬 400명을 초청했다. 구단은 강식당 판매 수익금과 같은 금액을 기부하는 방식으로 선수단의 나눔에 동참했다. 이튿날에는 대구 삼성라이온즈파크에서 시즌 마무리 팬 행사인 블루웨이브가 열렸다. 약 1만9000명의 팬이 선수단과 함께 사인회, 선수 애장품 경매, 콘서트 등 다양한 프로그램을 즐겼다. 구단은 블루웨이브 입장권 판매 수익 중 1억원과 선수 애장품 경매 수입을 기부할 계획이다. 특히 올해는 9회 우승을 기념하는 의미를 담아 선수단과 구단이 총 20억원 규모의 특별한 기부도 진행한다.

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