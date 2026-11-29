더불어민주당 의원 152명이 계파 갈등 중단을 촉구하고 나섰지만, 최민희 최고위원 중징계로 격화된 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계의 대립은 좀처럼 수그러들지 않고 있다. 징계 수위와 형평성을 둘러싼 양측의 입장 차이가 여전한 데다, 징계가 확정되면 최고위원 보궐선거를 통해 지도부 내 세력 구도까지 달라질 수 있어서다. 당내에서는 2028년 총선 공천을 둘러싼 불신까지 맞물려 갈등이 장기화할 수 있다는 우려도 나온다.

더불어민주당 김민석 대표(왼쪽), 정청래 의원. 연합뉴스

5선의 우원식 전 국회의장과 4선의 남인순 국회부의장·이학영 전 국회부의장은 29일 ‘하나 된 민주당으로 국민과의 약속을 지키겠습니다’라는 제목의 공동성명을 발표했다. 민주당 의원 161명 중 152명이 참여했다. 성명에서 “민주당은 특정 개인이나 계파의 정당이 아닌 국민의 정당”이라며 “계파의 이해와 정치적 유불리를 넘어 민주적이고 공정한 당 운영의 원칙을 확립하겠다”고 밝혔다. 그러나 김민석 대표와 정청래 의원은 서명에 참여하지 않았다.



우 전 의장은 성명 발표 뒤 기자들과 만나 “이제는 지도부가 힘을 모으고 국민 삶을 챙기는 일에 앞장서야 한다는 걸 아주 절박한 목소리로 152명의 의원이 같이 목소리를 내고 있다”며 “압도적인 숫자로 당내 의원 마음이 일치돼 있다는 것”이라고 강조했다.



문제는 당내 다수 의원이 통합을 촉구한 것과 별개로 징계를 둘러싼 양측의 인식 차이가 여전하다는 점이다. 친청계에서는 최 최고위원에 대한 윤리심판원의 징계 수위가 과도하다고 반발하고 있다. 지난 27일 윤리심판원의 결정 직후 정 의원을 비롯해 친청계 이성윤·한민수 최고위원과 권향엽 의원 등이 중징계에 반대하는 입장을 밝혔다. 특히 김 대표가 지난 8월 전당대회에서 제기한 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합’ 의혹에 대해서도 최 최고위원보다 먼저 징계 청원이 회부됐다며 같은 잣대를 적용해야 한다고 주장한다.



한 친청계 의원은 “당내 정치로 해결할 문제를 징계라는 당의 사법 절차로 해결하려는 것이 안타깝다”며 “늘 사람의 생각은 다양하고 실수도 나오기 마련인데 모든 것을 징계로 대응한다면 당이 통합되기는 어렵지 않겠느냐”고 말했다. 그러면서 “(김 대표에게는) 다른 잣대를 들이댄다 누가 그것을 수용하겠느냐”며 “지도부가 거칠고 당내 분란을 가중시키면서 지도부 결정에 따르라고만 하면 말이 안 된다”고 했다. 반면 친명계에서는 최 최고위원이 사진·영상기자를 상대로 ‘하이에나 떼’라고 칭하거나 비공개 간담회에서 ‘이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다’는 취지의 발언을 한 것이 가벼운 징계로 넘어갈 사안은 아니라는 입장이다.

“국민과의 약속 지키자” 더불어민주당 소속 우원식 전 국회의장(왼쪽)과 남인순 국회부의장이 29일 여의도 국회 소통관에서 ‘하나 된 민주당으로 국민과의 약속을 지키겠다’라는 제목의 민주당 소속 의원 152명이 참여한 공동성명을 발표하고 있다. 우 전 국회의장은 이날 “최근 당내에서 벌어지는 일련의 갈등과 혼란으로 국민께 걱정을 끼쳐 드리고 있다”고 공동성명을 주도한 배경을 설명했다. 허정호 선임기자

징계 문제가 지도부 내 세력균형과 직결된다는 점도 갈등을 쉽게 수습하기 어려운 이유다. 최 최고위원은 윤리심판원에 재심을 신청한 상태다. 그러나 징계가 유지돼 최고위원직을 잃게 되면 보궐선거를 치러야 한다. 현재 최고위 내 선출직 최고위원은 친청계가 3명, 친명계가 2명이다. 전당대회 득표율 1위로 수석최고위원에 오른 최 최고위원의 공백을 누가 채우느냐에 따라 지도부 내 주도권도 달라질 수 있다.



또 다른 친청계 의원은 “최고위원은 의원이 아닌 당원의 선택을 받은 자리인데 당직을 내려놓는 것도 맞는지 모르겠다”며 “당대표가 총선을 앞두고 국회의원 목을 잘라버리는 꼴이 된 것”이라고 말했다.



당내에서는 이번 갈등의 근저에 차기 총선 공천을 둘러싼 불신이 자리 잡고 있다는 분석도 제기된다. 징계가 단순히 개별 의원의 책임을 묻는 문제를 넘어 당내 세력 구도를 바꾸는 수단으로 받아들여지면서 친청계의 반발이 커지고 있다는 것이다. 한 중진 의원은 “이 갈등 이면에는 공천권이 있다”며 “친청계는 공천을 못 받을 수 있겠다는 불안감이 깔려 있어 승복하고 조용히 있기에 두려움이 클 것”이라고 밝혔다.

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