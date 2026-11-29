북한이 올해 사업을 결산하고 내년 국정운영 방향을 제시할 노동당 중앙위원회 전원회의 연말 개최를 예고했다. 김정은 국무위원장의 방중과 이에 따른 북·미 접촉 가능성이 제기되고, 남한에 대해서는 적대 정책을 강화하는 상황에서 미국, 남한 정부를 향한 메시지가 나올지 주목된다.



노동당 중앙위원회 정치국은 다음달 하순 제9기 제3차 전원회의를 소집할 것을 27일 결정했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다. 정치국은 결정서에서 이번 전원회의 목적이 “2026년도 당 및 국가정책 집행 정형을 총화하고 2027년도 사업방향을 확정하며 사회주의 제도를 공고 발전시키는 데서 나서는 일련의 중요 문제들을 의결”하기 위한 것이라고 밝혔다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 무기급 핵물질 생산기지와 핵동력 관련 설비 생산기지, 핵무기연구소를 현지지도하고 있다. 조선중앙TV·연합뉴스

북한에서 연말 전원회의는 대외 정책의 중요한 전환점을 마련하는 계기로 종종 활용됐다. 북·미 비핵화 협상이 교착상태에 빠진 2019년에는 ‘정면돌파전’을 선언하고 새로운 전략무기 개발을 예고했다. 2023년에는 남북관계를 ‘적대적인 두 국가 관계’로 규정하며 대남 정책의 근본적인 전환을 공식화했다.



이 같은 선례를 감안하며 이번 전원회의에서도 남한, 미국 정부를 향한 특정 메시지를 내놓을 가능성이 있다.



대미 정책과 관련해서는 북한이 미국과의 대화 조건을 얼마나 구체적으로 제시할지가 관심사다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 강하게 만남을 희망하고 있는데도 꿈쩍하지 않고 있는 김 위원장은 지난 22일 주북한 10개국 신임 대사로부터 신임장을 받으면서 “우리 국가의 자주권을 존중하고 우리를 우호적으로 대하는 모든 나라들과 친선과 협조의 유대를 강화할 용의가 있다”고 밝혀 대화의 여지를 열어뒀다.



대남 정책에서는 ‘적대적 두 국가론’을 보다 구체화할지가 관심사다. 북한은 군사분계선 일대 요새화 작업을 진행하는 등 남북관계 단절을 물리적으로 뒷받침하는 조치를 이어왔다. 최근에는 김 위원장이 접경지역을 “영원히 넘지 못할 국경선으로 만들어야 한다”고 강조하기도 했다. 이번 전원회의에서 남북 간 단절을 제도적으로 공고히 하거나 대남 군사적 대응 원칙을 구체화할 가능성이 있다.



북한이 남한과 미국을 상대로 얼마나 차별화된 메시지를 내놓을지도 눈여겨볼 대목이다. 미국과의 대화 가능성을 열어두면서 남한에 대해서는 적대적 태도를 고수할 경우 향후 북·미 대화 국면에서 우리 정부의 역할이 제약될 수 있다. 정부로서는 북한의 대미·대남 정책 간 온도차에 유의하면서 북·미 대화 재개가 남북관계 개선으로 이어질 수 있는 외교적 공간을 확보하는 것이 과제다.

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