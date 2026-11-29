알래스카 LNG 참여 압박 가능성 커
金 장관 등 당국 15% 사수에 총력
미국이 기존 한·미 무역합의에 따른 15% 관세 상한을 유지하되 최대 25%까지 인상할 가능성을 열어두면서 다음 달 미국에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의가 양국 통상협상의 분수령이 될 전망이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 관세를 지렛대 삼아 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발사업의 한국 참여를 압박할 가능성이 제기되면서 통상당국의 고민도 깊어지고 있다.
다음 달 14∼15일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 G20 정상회의가 개최된다. 미국 무역대표부(USTR)가 한국 등 14개 교역국을 대상으로 무역법 301조에 따른 과잉생산 관세 부과 방안을 발표한 이후 주요국 정상이 한데 모이는 자리다.
앞서 USTR은 한국에 15% 관세 상한을 적용하되 양국 간 협의 결과와 기존 약속 이행 상황에 따라 최대 25%까지 인상할 수 있다고 밝혔다. 지난해 3500억달러 규모의 대미 투자를 약속하고 관세율을 25%에서 15%로 낮췄던 한국은 어떻게든 15% 상한선을 지켜내야 한다.
관건은 알래스카 LNG 개발사업이다. 한국은 대미 전략투자 1호 사업으로 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설사업을 확정하고 미국 내 대형 원전 8기 건설도 큰 틀에서 합의했지만 알래스카 사업은 검토 단계다.
알래스카 북부의 천연가스를 약 1300㎞ 파이프라인을 통해 수출하는 것으로 트럼프 대통령의 역점 사업이다. 트럼프 대통령은 중간선거를 앞두고 한국이 투자를 결정한 것처럼 발표했지만 우리 정부는 상업적 합리성이 확보돼야 가능하다는 입장이다.
사업 참여를 약속하면 15% 관세 상한을 지켜내기 수월해질 수 있지만 사업성이 검증되지 않은 상태에서 성급하게 투자하면 부담이 될 수 있다.
김정관 산업통상부 장관을 비롯한 통상당국은 G20 정상회의를 계기로 하워드 러트닉 미 상무부 장관, 제이미슨 그리어 USTR 대표 등과 관세 협의에 나설 전망이다. USTR이 내년 1월 25일 공청회 등을 거쳐 최종 관세율을 확정할 것으로 예상되는 가운데 15% 관세 상한을 명문화할지 주목된다.
미국이 호남 반도체 클러스터 조성 등 한국의 반도체 육성 정책을 과잉생산 원인으로 지목한 것도 변수다. 클러스터 부지인 광주 군공항 내 미군 시설 이전에 미국 협조가 필수적인 만큼 국내 산업정책에도 관세 변수가 얽혀 있기 때문이다.
김태황 명지대 국제통상학과 교수는 “미국은 관세 인상 가능성을 빌미로 알래스카 LNG 개발사업 등 대미 전략투자 이행을 압박하려 할 것”이라며 “선제적으로 추가 투자를 약속하기보다는 기존에 추진해 온 가스복합화력발전소와 원전 건설사업에 속도를 내면서 조선산업 협력 등 우리가 미국으로부터 얻어내야 할 부분도 적극 요구해야 한다”고 말했다.
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