국내 1인 가구가 10년 연속 증가해 지난해 824만 가구를 넘어서며 역대 최대를 기록했다. 3가구 중 1가구인 36.6%가 혼자 사는 시대지만, 이들이 마주한 현실은 녹록지 않다. 청년층은 악화한 고용시장 속에서 높은 주거비와 불안정한 소득으로 월세살이·비주택 거주가 늘고, 고령층은 은퇴 이후 소득 감소와 사회적 고립이라는 이중고를 겪고 있다. 세대별 1인 가구가 겪는 어려움은 다르지만, 경제·사회적 취약성이 혼자 사는 삶의 불안을 키운다는 점은 같다. 1인 가구의 주거·소득 실태와 사회적 관계망을 살펴보고 필요한 정책적 과제를 짚어본다.

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서울 여의도의 한 중소기업에 다니는 30대 직장인 A씨는 최근 월세만 80만원이 넘는 서울 당산역 인근 원룸을 떠나 경기 고양시의 작은 오피스텔을 반전세로 구해 이사했다. 출퇴근에만 하루 2시간30분 넘게 써야 하지만 서울의 높은 월세를 감당하기 어려웠기 때문이다. 경기도 인근 전세를 고민했으나, 주변에 전세보증금 사기 피해를 받은 사람의 얘기를 듣고 나서 월세로 마음을 굳혔다. 미혼으로 혼자 사는 A씨는 현재 직장을 안정적인 일자리라고 생각하지만, 물가가 올라 월급에서 주거비가 차지하는 부담이 더욱 크게 다가왔다. A씨는 “직장만 안정적이면 서울에서 혼자 사는 데 큰 어려움이 없을 줄 알았다”며 “월세를 아끼려면 출퇴근 시간을 늘리는 수밖에 없었다”고 말했다.



올해 3분기 매달 월세를 내는 2030세대 청년층 1인 가구 비중이 65%를 넘어서며 역대 최고치를 기록했다. 특히 결혼 적령기로 주거 마련에 관심이 많은 30대는 분기 기준 월세 비중이 역대 최고였고, 자가를 얻기 전 거치게 되는 전세 비중은 역대 최저치로 떨어졌다. 높은 주택가격과 취업 여건 악화, 전세보증금 반환에 대한 불안, 실질 근로소득 감소 등이 겹치면서 청년층의 안정적인 주거 마련이 어려워지는 모습이다. 청년 일자리 확대와 1인 가구에 대한 정책적 지원이 필요하다는 지적이 나온다.

◆2030 3명 중 2명 ‘월세살이’ 역대 최고



29일 국가데이터처의 가계동향조사 마이크로데이터를 분석한 결과, 올해 3분기 2030대 전체 1인 가구 중 월세·사글세를 지출하는 가구의 비중은 65.3%로 지난해 같은 기간(59.9%)보다 5.4%포인트 상승했다. 이는 비교 가능한 2019년 1분기 이후 전체 31개 분기 중 최고치다. 2030대 3명 중 2명이 월세살이를 하고 있는 셈이다.

대학생 비중이 높아 혼자 월세에 거주하는 형태가 많은 20대는 60%대 중후반을 유지했으나, 지난해 3분기부터 5분기 연속 70%대를 넘겼다. 올해 3분기 20대 1인 가구 중 월세·사글세를 지출하는 가구의 비중은 75.0%로 지난해 같은 기간(71.5%)보다 3.5%포인트 상승했다. 전체 분기 기준으로는 지난해 4분기(75.2%)에 이어 두 번째로 높은 수준이다. 30대의 월세·사글세 지출 가구 비중은 지난해 같은 기간(48.8%)보다 8.9%포인트 상승한 57.7%로 역대 최고치를 기록했다. 지난해 3분기부터 5분기 연속 상승했다.



월세 비중이 상승한 반면 전세 거주 비중은 청년층에서 동반 하락했다. 올해 3분기 2030대 전체 1인 가구 중 전세 거주 비중은 21.4%로 지난해 같은 기간(26.3%)보다 4.9%포인트 하락해 2019년 이후 역대 최저치를 기록했다. 자가 거주 비중도 같은 기간 9.3%에서 8.8%로 0.5%포인트 낮아졌다.

취업과 결혼 등으로 20대보다 주거 환경이 개선되는 30대는 전세 거주 비중이 올해 3분기 24.1%로 전년 동기(31.7%)보다 7.6%포인트 하락해 역대 최저치를 기록했다. 자가 거주 비중도 14.9%에서 13.7%로 1.2%포인트 감소했다. 20대의 전세 거주 비중 역시 지난해 3분기 20.7%에서 올해 3분기 18.0%로 2.7%포인트 하락해 같은 3분기 기준 역대 최저치다. 자가 거주 비중도 3.5%에서 2.6%로 낮아졌다.



1인 가구 청년층의 거주 형태가 바뀌고 있는 것은 높은 주택가격과 기준금리 상승에 따른 이자 부담, 전세사기 확산 등이 영향을 미친 것으로 분석된다. 지난 26일 한국은행은 기준금리를 연 3.00%에서 3.25%로 0.25%포인트 인상했다. 지난 7·8월에 이은 올해 세 번째 인상으로 2024년 11월 이후 2년 만에 가장 높은 수준에 올라섰다. 데이터처는 보증금 부담과 전세사기에 대한 우려, 월세 거주 비중이 높은 1인 가구 증가 등이 영향을 미친 것이라고 설명했다.

◆취업난에 ‘작은집·비주택’으로 옮겨



주거 여건 변화 배경에는 악화한 청년 취업 여건도 영향을 미쳤다.

국가데이터처의 지역별고용조사에 따르면 지난해 15~29세 1인 가구 중 취업가구 비중은 65.5%로 전년보다 0.7%포인트 하락해 2021년(64.5%) 이후 가장 낮았다. 30대도 취업가구 비중이 87.0%로 전년보다 0.6%포인트 하락해 2021년 이후 최저 수준을 기록했다. 30대 1인 가구의 실질 근로소득(283만원)은 지난해 3분기부터 4개 분기 연속 감소하다가 추석 상여금 지급이 지난해 10월에서 올해 9월로 당겨지면서 올해 3분기 4.1% 증가했다. 그럼에도 2024년 실질 근로소득(294만9000원)에 미치지 못했다.

이에 따라 청년층의 월세살이는 주거 면적이 작아졌고 고시원 같은 ‘비주택’을 선택하는 사례가 늘었다. 올해 3분기 20대 1인 가구의 평균 주거전용면적은 28.8㎡로 지난해 같은 기간(32.6㎡)보다 3.8㎡ 감소했다. 이는 비교 가능한 2020년 이후 전년 동기 대비 최대 감소폭으로, 같은 3분기 기준 2019년 이후 가장 작은 면적이다. 30대도 평균 주거면적이 40.5㎡에서 39.3㎡로 1.2㎡ 줄었다.

국가데이터처 인구주택총조사에 따르면, 지난해 20대 1인 가구 중 오피스텔과 고시원, 숙박업소 등 주택 이외의 거처에 거주하는 가구의 비중은 21.2%로 관련 통계가 현재 기준으로 작성되기 시작한 2015년 이후 역대 최고치를 기록했다. 30대 역시 19.2%로 역대 최고였다. 2030대 1인 가구의 비주택 거주 비중은 10년 연속 상승했다. 20대와 30대를 합친 비중도 20.2%로 2015년(11.9%)보다 8.3%포인트 상승하며 역대 최고치를 나타냈다.



강인수 숙명여대 교수(경제학)는 “반도체 등 일부 산업에 성장이 집중돼 경제성장률이 높아져도 많은 사람이 이를 체감하기 어려울 수 있고, 1인 가구는 어려움을 더 크게 느낄 수 있다”며 “인구구조와 일자리 구조가 맞물린 문제여서 단기간에 개선되기는 어렵다. 일자리를 늘리는 노력과 함께 1인 가구가 지원이나 세제 혜택에서 소외되지 않는지 종합적으로 점검할 필요가 있다”고 제언했다.

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