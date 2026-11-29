실각 위기에 처한 베냐민 네타냐후 이스라엘 임시 총리가 차기 총리 자리를 정치적 라이벌에게 넘기는 카드까지 꺼냈다. 유대계 야당연합을 이끄는 가디 아이젠코트 야샤르당 대표가 자신이 제안한 유대계 연립정부 총리에 먼저 오르도록 한발 물러선 것이다.



28일(현지시간) 미국 CNN 방송 등에 따르면 네타냐후 임시 총리는 이날 “이스라엘이 존립을 위협받는 상황에서 원내 최대 정당이 정부를 이끈다는 원칙을 내려놓을 준비가 돼 있다”면서 “국민통합정부에서 아이젠코트가 먼저 총리직을 수행하도록 할 뜻이 있다”고 밝혔다.

이스라엘 총리 베냐민 네타냐후가 지난 25일 예루살렘에 있는 이스라엘 의회 크네세트에서 언론 성명을 발표했다. EPA=연합뉴스

지난달 27일 치러진 총선에서 네타냐후 임시 총리가 이끄는 리쿠드당은 27석으로 최다 당선자를 냈지만, 야당 연합이 48석을 차지하며 정권을 내줄 위기에 처했다. 총선에서 19석의 당선자를 내며 돌풍을 일으킨 아랍계 야당 야권연합이 힘을 합치면 과반인 61석을 넘어서 정권교체가 가능하다. 이에 네타냐후 임시 총리는 야권연합에 유대계만의 ‘국민통합 정부’를 구성하고 자신과 아이젠코트 대표가 2년간 순환제로 총리직을 수행하자고 제안했다. 이어 이번엔 아이젠코트 대표에게 앞 순번 총리 자리까지 양보할 수 있다고 했다.

CNN 등 외신은 해당 제안을 “정권 유지를 위한 선택권이 사라진 상황에서 내민 최후의 카드”로 평했다. 일시적으로 총리직을 내려놓는 대신 자신의 부패 스캔들과 관련한 법적·정치적 리스크를 털어내겠다는 계산도 깔린 것으로 보인다.



선거 이후 이츠하크 헤르초그 대통령으로부터 정부 구성 권한을 위임받은 아이젠코트 대표는 제안에 대해 일단 대화할 용의가 있다는 입장이다. 그는 “앞으로 24시간 동안 그들이 얼마나 진지한지 살펴볼 의향이 있다”며 네타냐후 임시 총리에게 회동을 제안했다고 밝혔다. 그러나 유대계 통합 연립내각 제의가 “권력 유지를 위한 네타냐후의 속임수”라는 인식이 야권에 폭넓게 퍼져 있어 순환총리제가 실현될지 불확실하다.

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