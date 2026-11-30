□ 수사 단어 ·전(全)[온 전] : 빠짐없이 몽땅, 모든 것을 뜻하는 글자. 전체(全體), 전력(全力) ·전(前)[앞 전] : 시간이나 방향이 먼저, 또는 앞을 뜻하는 글자. 전반(前半), 전례(前例) ·전(戰)[싸울 전] : 칼과 창을 들고 거칠게 부딪히는 싸움을 뜻하는 글자. 전투(戰鬪), 전적(戰績)

□ 수사 보고서

우리 국어에는 소리는 똑같지만, 뜻이 달라서 우리를 헷갈리게 만드는 '동음이의어 스파이'들이 참 많습니다. 그중에서도 가장 자주 변장하고 나타나는 녀석이 바로 '전'입니다.

첫 번째는 "몽땅 다, 전부"를 뜻하는 온 전(全) 자입니다.

"우리 학교 학생 '전부'를 뜻하는 전교생(全校生)", "내 '모든' 힘을 뜻하는 전력(全力)"에 쓰여요.

두 번째는 "~하기보다 먼저, 시간의 앞"을 뜻하는 앞 전(前) 자입니다.

"수업 시작하기 전(前)에 앉아라!"라거나, "축구 경기의 앞부분인 전반전(前半戰)"이라고 할 때 쓰이죠.

세 번째는 "싸움"의 뜻을 가진 싸울 전(戰) 자입니다.

스포츠 뉴스에서 "오늘 역대급 전투(戰鬪) 같은 경기가 펼쳐졌습니다!"라거나, "우리 팀의 최근 전적(戰績)은 3승 1패입니다"라고 할 때 사용됩니다.

□ 수사 확인

1. 다음 중 '전'에 쓰인 한자의 성격이 나머지 셋과 다른 하나를 고르세요.

① 민우는 경기장에 들어가기 전에 운동화 끈을 단단히 묶었다.

② 옛날 역사책을 읽어보면 이와 비슷한 전례를 쉽게 찾을 수 있다.

③ 이번 시험을 위해 나는 전력을 다해 밤을 새우며 공부했다.

④ 축구 경기에서 전반전이 끝나자, 선수들은 벤치로 돌아와 휴식을 취했다.

2. 다음 역사 소설의 한 장면을 읽고, 흐름상 빈칸에 가장 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 순서대로 써넣으세요.

<보기> : 전체, 전력, 전반, 전례, 전투, 전적

"두 나라의 운명을 가를 거대한 성벽 앞, 장군은 군사들에게 ( ① )을 다해 싸우라며 소리쳤습니다. 군사들은 성을 지키기 위해 격렬한 ( ② )를 벌이기 시작했죠. 전쟁의 ( ③ )전 동안은 성문을 굳건히 지켜내는 듯 보였습니다. 하지만 적군은 과거 그 어떤 전쟁에서도 찾아볼 수 없었던 기이한 전술을 들고나왔고, 이는 역사상 무패를 자랑하던 장군의 화려한 ( ④ )에 큰 오점을 남기게 되었습니다. 결국 아군 ( ⑤ )의 사기가 크게 꺾이면서, 장군은 역사에 없던 패배의 ( ⑥ )를 남기지 않기 위해 눈물을 머금고 후퇴 명령을 내렸습니다."

□ 수사 단서

단어의 짝꿍을 보면 진짜 뜻이 보여요! 뒤에 '학생, 힘, 영역'처럼 덩어리가 오면 몽땅(全)! 뒤에 '후, 시각, 요일'처럼 시간의 흐름이 오면 앞(前)! 뒤에 '투, 쟁, 적'처럼 싸움의 냄새가 나면 싸울(戰) 자라고 구별하면 명쾌해집니다.

유도 질문 : "세계 최고의 검투사들이 경기장에 모여 목숨을 건 싸움을 시작했어. 이 치열한 싸움 과정을 한 단어로 기록하려고 해. 그렇다면 이 단어에 쓰일 '전'은 '온 전(全)'일까, '앞 전(前)'일까, 아니면 '싸울 전(戰)'일까?“

[정답]

1번: ③ ('모든 힘'을 뜻하는 온 전(全) 자가 쓰였습니다.)

2번: ① 전력 (모든 힘을 다함) ② 전투 (군대끼리의 싸움) ③ 전반 (전쟁의 앞부분) ④ 전적 (싸움의 성적) ⑤ 전체 (모든 군사) ⑥ 전례 (이전의 사례)

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

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