“여기서부터 쭉 200m 정도 됩니다.”



지난 26일 찾은 중국 광둥성 광저우조선국제(GSI) 조선소에서 현대글로비스 관계자는 선박 내부 화물 데크(적재 공간)의 끝쪽을 가리키며 이같이 설명했다. 선박의 주 진입구인 5층에서부터 차량을 타고 경사로를 굽이굽이 올라 도착한 곳은 놀랍게도 14층이었다. 그곳에 펼쳐진 드넓은 적재 공간은 선박의 압도적인 규모를 실감케 했다.

지난 26일 중국 광저우조선국제(GSI) 조선소에서 명명식을 가진 ‘글로비스 나비스’호가 항해하는 모습. 이 배는 축구장 14개 규모로 소형차 기준 최대 1만800대를 실을 수 있다. 현대글로비스 제공

이날 명명식을 마친 현대글로비스의 자동차운반선(PCTC) ‘글로비스 나비스(GLOVIS NAVIS)’호는 길이 230m, 폭 40m로 소형차 기준 1만800대를 한번에 실을 수 있다. 기존 6500대급 선박보다 적재능력이 60% 이상 큰 세계 최대 자동차운반선이다. 전체 화물 적재면적은 축구장 14개 규모다.



넓게 펼쳐진 철제 바닥에는 차량 고정용 구멍인 ‘래싱홀’(Lashing Hole)이 일정한 간격으로 뚫려 있었다. 래싱밴드(고정용 띠)로 차체와 바닥을 연결해 항해 중 차량이 움직이지 않도록 한다. 2·4·6·7·9층은 높이를 조절할 수 있어 버스와 굴착기, 철도차량도 실을 수 있다.



선원 거주구역인 15층을 지나 16층으로 올라가니 조타실이 나왔다. 선원 21명이 탑승하는 나비스호는 다음 달 초 남미 항로에 투입될 예정이다. 김장현 나비스호 선장은 “선박과 화물, 선원들의 안전을 위해 최대한 노력할 것”이라고 말했다.



나비스호는 한국해양진흥공사의 선박금융 지원을 받아 GSI 조선소에서 건조한 배로, 현대글로비스가 장기용선(선박 임차) 계약을 맺었다. 현대글로비스는 자동차운반선 부족에 선제적으로 대응하고자 필요한 때 선박을 확보할 수 있는 중국 조선소를 택했다고 한다.



중국 자동차 수출이 급증하면서 현대글로비스의 해상운송 사업도 탄력을 받고 있다. 글로벌 완성차 시장에서 현대차·기아와 경쟁하는 업체들이 해상 물류 시장에선 현대글로비스의 주요 고객사로 떠오른 것이다.



29일 현대글로비스에 따르면 올해 3분기 전체 해상 자동차 운송 물량의 약 25%가 중국 내 비계열 고객사에서 나왔다. 중국발 운송량이 지난해 분기당 약 12만∼13만대에서 올해 15만∼18만대로 늘어나는 등 운송 실적이 호조를 보이면서 3분기 자동차운반선 사업 매출도 전년 동기 대비 38.5% 증가한 1조3659억원을 기록했다.



중국의 연간 자동차 수출량은 2021년 204만대에서 지난해 799만대로 4배가량 늘었다. 현대글로비스는 이 수치가 올해 1125만대, 내년 1467만대에 달할 것으로 전망했다. 반면 자동차운반선을 통한 중국발 차량 운송능력은 올해 608만대 수준에 그칠 것으로 내다봤다. 중국산 자동차의 수출 시장이 중남미와 중동, 아프리카 등으로 확대되면서 해상운송 수요가 커지고 있지만 중국 업체들이 확보한 선박은 턱없이 부족한 것이다. 중국 전기차 업체 비야디(BYD)가 운영하는 자동차운반선 8척의 연간 운송능력은 약 20만대로 알려진다. 코스코(COSCO)를 비롯한 중국 해운사들의 선박까지 합해도 약 80척으로 연간 200만대 수준에 그친다. 나머지 해상운송 물량은 현대글로비스와 같은 해외 선사들이 담당한다.



자동차운반선은 발주부터 인도까지 통상 3∼5년이 걸린다. 이규복 현대글로비스 대표이사 사장은 “중국 업체들이 적극 선박을 늘리기 어려운 상황”이라며 “해상운송 시장에서의 과점 상황이 갑자기 깨지기는 힘들 것 같다”고 말했다.



현대글로비스는 2023년 자동차운반선 30척을 확보하기로 했다. 이 중 20척이 1만800대급으로, 나비스호는 일곱 번째로 인도받은 선박이다.



현대글로비스는 현대차·기아의 해외 물류를 담당하며 쌓은 노하우를 외부 고객사에도 적용할 방침이다. 해상운송부터 하역, 철도·트럭을 이용한 내륙운송, 현지 판매점 배송까지 맡는 방식이다.



고객사가 차대번호(VIN)를 통해 차량의 위치와 도착 예정 시간을 확인할 수 있는 시스템도 개발하고 있다. 올해 북유럽에서 항만 야적장과 하역시설, 철도를 연계하는 사업에 나섰고, 완성차뿐 아니라 컨테이너까지 이 같은 전 과정 물류 서비스를 확대할 예정이다. 이를 통해 2030년까지 연간 완성차 해상운송량을 현재 340만대에서 500만대로 늘려 세계 시장의 약 20%를 확보할 계획이다.



이 사장은 “고객들이 필요로 하는 노선을 최대한 많이 제공하고 운항 빈도를 높이는 것”이라며 “최종 목적지까지 이어지는 물류 서비스를 다른 선사와 차별화된 경쟁력으로 키우겠다”고 밝혔다.

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