삼성전자 이사회가 휴머노이드(인간형 로봇) 사업 현장을 방문하고 사업 성과를 확인한 후, 내년 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2027’에서 휴머노이드를 공개하기로 했다. 지난달 이재용 회장이 RX추진실을 방문하여 로봇 사업을 점검한 데 이어, 이사회 방문 뒤에 휴머노이드 공개를 확정하면서 삼성전자의 로봇 사업이 본궤도에 올랐다는 분석이 나온다.



29일 전자업계에 따르면 삼성전자 이사회는 지난 26일 RX사업추진실이 있는 서울 우면동 서울R&D캠퍼스를 찾아 휴머노이드 시연을 살펴보고 개발 성과를 점검했다. 이날 방문에는 신제윤 이사회 의장을 비롯해 김준성, 허은녕, 조혜경, 이혁재 이사, 노태문 디바이스경험(DX) 부문장 겸 RX사업추진실장, 윤장현 최고기술책임자(CTO) 등이 참석했다.

지난 9월 서울 강남구 코엑스에서 열린 삼성SDS ‘리얼 서밋 2026’에서 참가자들이 삼성전자의 로봇 자회사 레인보우로보틱스가 선보인 휴머노이드 로봇을 살펴보고 있다. 뉴시스

제품 시연은 휴머노이드 전신제어 및 팔과 손으로 물체를 집고 다루는 정밀 조작 기술을 중심으로 진행된 것으로 전해졌다. 삼성전자가 구상하는 휴머노이드는 춤이나 덤블링 같은 큰 동작도 가능하지만, 이보다는 제조 현장에서 실제로 필요한 다양한 작업을 수행하는 데 무게를 둔 것으로 알려졌다.



다른 로봇과 구별되는 삼성 로봇만의 강점은 ‘정교한 손’이다. 삼성전자는 제조 현장에서 활용 가능한 휴머노이드 개발에 초점을 맞췄다. 휴머노이드 경쟁의 초점이 보행과 전신 동작뿐 아니라 손을 이용한 작업 능력으로 가고 있다는 판단에서다.



삼성전자는 갤럭시 폴더블폰 힌지를 양산하며 쌓은 초정밀 가공·조립 기술을 적용해 실제 사람 손과 같은 수준을 구현했다. 손가락 관절마다 구동부를 직접 연결해 빠르고 유연하게 움직일 수 있고, 손 안에서 물체를 돌리거나 고쳐 쥐는 작업도 가능하다는 설명이다. 동시에 사람의 움직임을 보고 따라 배우는 방식과, 가상 공간에서 반복적으로 학습하여 움직임을 익히는 방식을 함께 활용했다. 이를 통해 손을 사람처럼 자연스럽게 구동하도록 만들었다.



재계에서는 내년 CES에서 첫 휴머노이드 결과물을 내놓는 직후, 삼성전자의 로봇 사업이 앞으로 더 빨라질 것으로 보고 있다.

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