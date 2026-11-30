SK그룹이 국내외 인공지능(AI) 기업 연합체인 ‘K-AI 얼라이언스’를 회원사 100개, 기업가치 100조원 규모의 생태계로 확대한다. 반도체와 데이터센터 등 인프라 중심의 AI 투자를 서비스와 수익 창출로 연결하기 위해 기업 간 협력을 강화할 방침이다.



SK AI위원회는 지난 27일 서울 광진구 워커힐호텔에서 ‘K-AI 얼라이언스 서울 밋업 2026’을 개최했다고 29일 밝혔다. 유영상 SK AI위원장은 기조연설에서 “현재 AI 플라이휠은 자본과 투자가 이끄는 인프라 영역에만 머물러 있으며 아직 애플리케이션(앱)까지 이어지지 않고 있다”고 말했다. 그는 1∼2년을 분기점으로 보고 “AI 플라이휠을 고객 가치 창출과 수익, 인프라 재투자로 이어지는 선순환 구조로 발전시켜야 한다”고 강조했다.



SK가 추진하는 AI 플라이휠은 SK하이닉스의 AI 반도체 경쟁력을 바탕으로 데이터센터 사업을 확대하고, 이를 통해 전력·에너지와 AI 서비스 수요를 창출하는 구조다. AI 서비스가 수익을 내고 다시 인프라 투자로 이어지는 선순환 체계를 구축하는 것이 목표다.



유 위원장은 “빅테크(거대 기술기업)와 프런티어(최상위) 모델 기업들이 인프라부터 앱까지 독자적으로 경쟁력을 확보하는 상황에서 우리는 반도체, 인프라, 모델, 서비스, 로봇, 의료 등 각 분야에 강점을 가진 기업들의 역량을 결집해야 한다”고 했다.



내년 주요 과제로는 AI 활용 비용 절감과 산업 현장·일상에서 필수적인 AI 서비스 개발, 기업 간 성장 성과 공유를 제시했다. 기업 기술과 사업 역량을 연결해 K-AI 얼라이언스를 회원사 100개, 기업가치 100조원 규모로 키울 계획이다.



K-AI 얼라이언스는 2023년 SK텔레콤 주도로 출범한 AI 기업 연합체다. 출범 당시 7개였던 회원사는 현재 54개로 늘었다. 이날 행사에서는 AI 인프라와 모델, 서비스, 피지컬 AI 분야 협력 방안이 논의됐다. 벤처캐피털인 아시아투지캐피탈·사제파트너스와 국내 AI 스타트업의 해외 진출·투자 유치를 지원하는 업무협약도 체결했다.

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