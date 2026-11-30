‘기본급 2.6% 인상’ 포스코 임금협상 타결

포스코 노조는 올해 임금교섭 2차 잠정합의안에 대한 조합원 찬반투표를 실시한 결과 65%의 찬성률로 가결됐다고 28일 밝혔다. 합의안에는 기본급 2.6% 인상과 목표 달성 격려금 350만원, 타결 축하 및 노사 화합 장려금 220만원 지급 등의 내용이 담겼다. 포스코 노사는 지난 6월 임금교섭에 돌입한 이후 노조의 사상 첫 파업과 1차 잠정합의안 부결 등 진통을 겪은 끝에 5개월여 만에 교섭을 마무리했다. 포스코 측은 “이번 교섭 타결을 계기로 안전, 생산, 품질 향상에 역량을 더 집중하고 미래 경쟁력 강화와 철강 업계 위기 극복을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

인터넷우체국 해킹… 11만명 정보 유출

인터넷우체국이 해외 인터넷 프로토콜(IP)을 이용한 해킹 공격을 받아 고객 11만여명의 개인정보가 유출됐다. 29일 과학기술정보통신부 우정사업본부에 따르면 해커들은 지난 17∼24일 인터넷우체국 ‘수취인 배달장소 변경서비스’에 접근해 배달 중이던 등기우편물의 고객 성명, 주소, 전화번호를 조회했다. 공격당한 8일 중 하루치 분량을 분석한 결과 11만3855명(법인 포함) 정보가 유출됐다. 조사에 따라 유출 범위는 더 커질 가능성이 있다. 우본은 지난 25일 유출 정황을 인지하고 개인정보보호위원회와 경찰에 해당 사실을 알렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지