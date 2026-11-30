올해 국내 화장품 산업 수출실적이 역대 최대치를 기록한 가운데, 신규 기업들이 주요 수출 주체로 떠오르고 수출시장이 다변화된 것으로 조사됐다. 실적 상승과 함께 체질 개선이 동시에 이뤄진 셈이다.



한국무역협회 국제무역통상연구원이 29일 발표한 ‘K뷰티 수출 지형 변화와 주요 시장별 진출 전략’ 보고서에 따르면, 2025년 화장품 수출기업의 60.3%는 2020년 이후 처음 수출을 시작한 기업이었다. 이들이 전체 수출액의 30.2%를 차지했다. 수출 상위 50개사 중에서도 12개사가 2020년 이후 진입한 기업으로 나타났다.



자연스레 수출 규모와 저변이 확대됐다. 연간 5000만달러 이상을 수출하는 화장품 기업은 2016년 8개사에서 2025년 31개사로 늘어 약 3.9배 증가했다. 같은 기간 화장품 직수출 기업도 2757개사에서 4942개사로 늘어 2016년의 약 1.8배에 달했다.



수출시장도 다변화됐다. 중국·홍콩 중심이던 수출이 미국·일본뿐 아니라 러시아와 폴란드, 아랍에미리트(UAE), 베트남을 포함한 신흥시장으로 확대되면서 상위 10개국 수출 비중은 2016년 91.6%에서 2025년 69.1%로 낮아졌다. 세계 수입시장에서 한국산 제품의 점유율은 2016년 3.9%에서 2025년 6.3%로 높아졌고, 최대 시장인 미국에서는 8위에서 2위로 올라섰다.



강성은 한국무역협회 수석연구원은 “K뷰티는 특정 시장과 일부 기업에 기대던 구조에서 벗어나, 신생 기업들이 수출을 함께 이끄는 산업으로 진화하고 있다”며 “신규 기업이 국가별 유통환경에 맞는 판로를 확보하도록 뒷받침해야 한다”고 했다.

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