이재명 대통령이 29일 “대한민국 부동산은 고평가돼 있다”며 “위험한 ‘폭탄 돌리기’라는 생각에 변함이 없다”고 밝혔다. 부동산 가격이 급격하게 떨어질 경우 공공이 주택을 매입해 시장 충격을 완화하는 방안을 검토하도록 지시했다고도 했다.

이 대통령은 이날 청와대 출입기자단과 가진 북악산 산행 중 질의응답에서 “폭탄이 터졌을 때 사람들이 입는 피해의 총량이 적도록 만드는 게 내 사명”이라며 이같이 말했다. 이어 “제 임기 내에 그 일이 벌어질지, 그 후에 언제 벌어질지는 알 수 없다”면서도 집값의 급등락으로 국민과 경제가 겪을 충격을 최소화해야 한다고 강조했다.

이재명 대통령이 29일 청와대 춘추관 출입기자단과 함께 북악산 산행을 하고 있다. 뉴스1

◆매물 늘고 거래 줄어… 경매 증가

이 대통령은 수도권 부동산 가격에 대해 “황당할 정도로 떨어지고 있다”고 진단했다. 그는 “분명히 대한민국의 핵심 지역이라고 불리는 지역들이 정말 놀라울 정도로 많이 떨어지는 게 사실”이라며 “쉬쉬하고 있는 거지, 수십억씩 떨어진다”고 말했다.

부동산 가격 통계 시스템에 대한 의문도 제기했다. 이 대통령은 “수천 세대의 집이 있는데 그중 한 세대가 비싸게 거래됐다고 그게 전체 시세로 평가가 된다”며 “가격이 하나 튀었다고 해서 그게 전체 가격이 될 수는 없는 거다”라고 지적했다. 이어 사회대개혁위원회에서 부동산 통계 발표를 주간에서 월간 단위로 바꾸자는 요구가 있었다고 소개했다.

이 대통령은 “부동산 가격은 오르기를 바라는, 올라서 이익인 사람이 힘이 세다”며 “보합 관계일 때도 막 오른다고 발표하고, 오르는 쪽으로 자료를 내 불안감을 조성하고 매수를 자극하는 것”이라고 주장했다.

집값 하락의 근거로는 매물 증가와 거래량 감소, 대출 연체 및 경매 증가 등을 들었다. 이 대통령은 “매물은 쌓이고 거래는 안 된다”며 “더 근본적인 문제는 우리나라는 돈 빌려서 사는 게 대세인데 연체가 늘고 있다”고 말했다.

과거 저금리로 대출받아 집을 산 사람들의 이자 부담이 커지는 상황도 우려했다. 이 대통령은 “연체율 다음 단계가 경매인데 경매도 늘고 있다”며 “낙찰률도 떨어지고 낙찰가액도 떨어진다. 진폭이 크면 클수록 나중에 떨어지는 충격이 크지 않으냐”고 했다.

이재명 대통령이 29일 청와대 춘추관에서 열린 출입기자단 간담회에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

◆집값 급락 대비 공공매입 검토 지시

이 대통령은 시장 충격을 줄이기 위한 공공주택과 매입임대 확대 필요성을 강조했다. 그는 “우리나라 공공주택 비중이 너무 적다고 생각한다”며 “20% 정도는 돼야 할 것 같은데 지금 8% 정도밖에 안 된다”고 말했다. 일정 수준의 공공주택을 확보해야 시장의 완충 장치로 활용할 수 있다는 설명이다.

특히 집값 급락에 대비한 공공주택 매입 방안을 내부적으로 검토하고 있다고 밝혔다. 이 대통령은 “집값이 일정 수준 이하로 떨어지면 공공이 집을 사야 한다”며 “지금은 그런 걸 좀 준비해야 된다고 생각한다. 실제로 내부적으로 검토를 시켜놓은 상태”라고 말했다.

이 대통령은 과거 연립주택 가격이 임대보증금보다 낮아지면서 세입자들이 보증금을 돌려받지 못했던 사례를 언급하며 “그런 상황이 되도록 하면 안 된다”고 강조했다.

주택 공급 확대에 대해서는 자신감을 보였다. 이 대통령은 2022년부터 주택 인허가와 착공 물량이 크게 줄어든 영향이 약 3년의 시차를 두고 현재 공급 부족으로 나타나고 있다고 설명했다. 이어 “지금 인허가와 착공을 권장하는 정도가 아니라 온갖 혜택을 주는 방법을 총동원해 많이 늘고 있다”며 조기 인허가와 착공을 유도하기 위해 금융지원 등을 확대하고 있다고 밝혔다.

전월세 시장의 어려움도 인정했다. 이 대통령은 “전월세 문제는 현상적으로 어려운 게 사실”이라며 실무 부처에 대책 마련을 지시했다고 설명했다. 다주택자가 줄어들면 임대 물량도 감소한다는 주장에 대해서는 무주택자의 주택 구입으로 임대 수요도 함께 줄어드는 측면이 있다고 반박했다.

◆지방이전 연내… 금융기관은 미정

이 대통령은 2차 공공기관 지방 이전에 대해서는 연내 발표 가능성을 내비쳤다. 그는 같은 날 춘추관에서 기자들과 만나 발표 시점을 묻는 질문에 “올해를 넘기지 않을 것 같다”고 밝혔다. 기관을 지역별로 나눠 갖는 방식은 이전 효과를 떨어뜨린다며 “이번에는 욕을 먹더라도 원칙에 따라서 집중해서 보내려 한다”고 강조했다.

금융기관 지방 이전에 대해서는 “최종 확정은 안 됐다”고 밝혔다. 이 대통령은 “서울은 경제수도, 세종은 행정수도”라는 ‘1국가 2수도’ 구상을 설명하면서 금융위원회는 정부기관인 반면 금융감독원은 형식상 민간기구라는 점을 짚었다. 이어 “경제수도, 행정수도 이 개념에 어느 쪽 비중이 더 클까 그런 고민들을 하고 있는 중”이라며 금융기관별 기능과 성격을 고려해 이전 여부를 결정하겠다는 뜻을 내비쳤다.

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