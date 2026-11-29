여야가 당내 갈등에서 좀처럼 헤어나오지 못하고 있어 국민의 근심이 커지고 있다. 최민희 수석최고위원에 대한 징계를 계기로 더불어민주당의 내부 갈등은 소속 의원들의 통합 성명 발표에도 좀처럼 실마리가 보이지 않는다. 국민의힘 역시 한동훈 무소속 의원이 법정 투쟁까지 예고하는 등 징계 및 복당 논의를 둘러싼 내홍이 갈수록 심화하고 있다. 민생 현안이 산더미처럼 쌓여 있고 예산안 처리 시한도 이틀 앞둔 상황에서 권력투쟁만 일삼는 행태에 국민의 정치 불신만 깊어간다.



지난 전당대회 이래 이어져 온 민주당 내 친명(친이재명)·친청(친정청래)계 간 갈등은 최근 최민희 최고위원 징계를 계기로 폭발하고 있다. ‘당원 자격정지 2년’의 중징계를 받은 최 최고위원이 재심 신청을 예고한 가운데, 친청계 지지자들은 그제 국회 앞으로 몰려가 징계 철회를 요구했다. 급기야 어제 소속 의원 152명이 계파 갈등 중단과 민생 전념 취지의 공동 성명을 발표했다. 당 단합을 촉구하는 성명에 국회 정원(300명)의 과반수 이상이 참여했다는 건 그만큼 당내 갈등 상황을 심각하게 보고 있다는 의미일 것이다. 그런데도 친청계는 김 대표의 신천지 의혹 제기가 해당 행위라며 김 대표 처벌을 요구, 갈등이 심화하고 있다. 민생은 안중에 없는 집권 여당의 참담한 행태에 말문이 막힐 지경이다.



한심스럽긴 국민의힘도 도긴개긴이다. 무소속 한 의원은 어제 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “소수 당권파의 조작징계가 드러났다”며 국민의힘 윤리위원회의 제명결의 무효확인 소송을 비롯해 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다. 하지만 장동혁 대표는 한 의원에 대한 징계취소가 법원에서 확정되더라도 “당원권 3년 정지를 다시 하면 된다”고 밝힌 바 있다. 친한(친한동훈)계의 요구로 내달 2일 조작징계 논의 의원총회에도 불참을 시사했다.



지금 정치권이 집안싸움이나 하고 있을 때가 아니다. 미국의 거센 관세 공세와 삐걱대는 한·미 정보협력, 고도화하는 북핵 위협, 증시 급락과 부동산 불안 등 현안이 산적해 있다. 821조원 규모의 내년도 예산안 심의 시한도 불과 이틀밖에 남지 않았다. 공당의 지리멸렬한 행태의 피해는 고스란히 국민이 떠안는다. 무턱대고 내부 비리를 덮기보다는 의혹은 철저히 검증하고, 그에 따른 책임을 묻는 게 급선무다. 권력투쟁에 매몰되기보다는 서둘러 갈등을 수습해 여당은 책임 있는 국정으로, 야당은 대안 제시와 견제로 국민의 불안을 잠재워야 한다.

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