국회 법제사법위원회의 여야 의원들이 정쟁으로 날을 새우다가도 ‘밥그릇’ 민원 앞에선 한통속임을 보여주는 꼴불견을 연출했다. 27일 법사위 전체회의에서 박홍근 기획예산처 장관이 여당 간사의 지역구 관련 사업 질의에 ‘법사위 본연의 질문’을 요구하자 여당 소속 위원장과 야당 의원들이 뭇매를 때리며 난장판이 벌어졌다. 신성한 입법권을 앞세워 전체 국민과 국익은 안중에 없이 지역 민원이나 챙기고 상임위 기득권이나 지키려고 하는 저급 행태가 차마 눈 뜨고 볼 수 없을 정도다.



당일 부처 소관 법안 심사를 위해 출석한 박 장관에게 여당 간사인 더불어민주당 김의겸 의원은 뜬금없이 “예산철이라 바쁘시죠, 새만금 사업 잘 아시죠?”라고 질문을 시작했다. 누가 들어도 본인 지역구(전북 군산·김제·부안갑) 민원을 이야기하려는 의도가 명확했다. 박 장관은 “예산 관련 질문엔 답변할 수 없다”는 취지로 소신 있게 맞섰다. 국회법 27조에 따라 ‘법률안·국회규칙안의 체계·형식과 자구(字句)의 심사에 관한 사항’에 충실해야 한다는 점도 조목조목 지적했다.



박 장관은 여당 간사의 경우 없는 질문에 영합하기보단 원칙 있는 태도를 택했다는 점에서 박수받아 마땅하다. 여야를 초월해 격려해도 모자랄 판에 서영교 위원장과 국민의힘 박형수(야당 간사), 곽규택, 김민전 의원 등이 ‘국회 모욕’ 운운하며 조리돌림을 하니 어이가 없다. 도둑이 제 발 저린 것인가, 초록은 동색인 것인가. 민원성 질의를 한 김 의원이나 이를 두둔한 위원장과 의원 모두 국민 눈높이엔 모자라도 한참 모자란 함량 미달이다. 서 위원장은 한 술 더 떠 국회법에 규정되지 않은 사안도 물을 수 있다고 했다. 그러면 법 규정이 왜 필요한가. 오죽했으면 박 장관이 “여기(법사위)가 상원인가”라고 항변했겠나.



법사위 문제는 어제오늘의 일이 아니다. 그동안 법률안이 국회 본회의로 넘어가는 길목에서 다른 상임위 위에 군림하는 상원이냐는 비아냥이 계속됐다. 국회법에 규정된 권한을 넘어 법안의 핵심 내용을 좌지우지하기 일쑤였다. 심지어 여야 간에 위원장 쟁탈전까지 벌어질 정도였다. 결국 법사위 권능을 믿고 민원성 질의를 하려다 여당 4선 의원인 장관의 폭발을 부른 것이다. 여야는 법사위의 상원 논란을 무겁게 받아들여야 한다. 차제에 법률의 체계·형식과 자구 심사 기능을 분리하는 등의 제도 개선이 필요하다.

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