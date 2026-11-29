도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 9월 사회관계망서비스(SNS)를 통해 설문조사를 실시했다. 인공지능(AI)을 대체할 용어로 ‘최고(Supreme) 지능’ ‘우월(Superior) 지능’ ‘극한(Extreme) 지능’ 중 하나를 고르도록 했다. 온라인 1차 투표 결과 ‘최고지능’이 가장 먼저 탈락했다. 그는 이를 대법원(Supreme Court) 탓으로 돌렸다. 트럼프 행정부의 반이민 정책 등에 자꾸 퇴짜를 놓는 대법원을 연상시키는 어구가 미국인들의 심판을 받았다는 것이다. 참으로 트럼프다운 해석이다.



문제는 결선에 오른 ‘우월지능’과 ‘극한지능’ 역시 트럼프 마음에 들지 않았다는 점이다. 9월22일 유엔총회 연설에 나선 트럼프는 느닷없이 “앞으로 AI 대신 ‘슈퍼지능’(SI)이란 용어를 쓰겠다”고 선언했다. AI를 폐기하려는 이유에 대해 그는 “인공이라고 하면 SI 기술이 가짜라는 오해를 살 수 있다”고 설명했다. 트럼프가 평소 ‘가짜(Fake) 뉴스’와 ‘인공 뉴스’란 문구를 동의어처럼 혼용해 온 점을 떠올리면 이해가 가는 대목이다.



오늘날 세계의 AI 기술은 미국과 중국 두 나라가 선도하는 것이 현실이다. 트럼프의 유엔총회 연설 직후 시진핑 중국 국가주석이 미국을 국빈으로 방문했다. 트럼프는 백악관에서 열린 미·중 정상회담 직후 “AI를 SI로 부르기로 시 주석과 합의했다”고 자랑스럽게 밝혔다. 하지만 정작 중국 측 발표문에 SI는 온데간데없고 AI라는 표현이 그대로 쓰였다. 미국과 동급의 초강대국을 자처하는 중국이 트럼프의 ‘원맨쇼’에 굳이 장단을 맞출 이유가 없지 않은가.



트럼프의 ‘SI 선언’ 이후 2개월이 훌쩍 지났는데도 여전히 AI가 광범위하게 쓰이자 조바심이 난 걸까. 트럼프는 그제 SNS 글에서 보수 성향의 폭스뉴스와 월스트리트저널(WSJ) 두 매체를 콕 집어 “SI를 절대 사용하지 않는다”고 서운함을 드러냈다. “SI가 항구적으로 AI보다 우위를 점할 것”이라고 단언한 트럼프는 “증권거래위원회(SEC)가 곧 SI 용어 사용을 의무화할 예정”이라고도 했다. 옛말에 ‘세상을 지배하려면 먼저 개념부터 지배하라’고 했던가. SI란 신조어의 운명에 새삼 눈길이 간다.

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