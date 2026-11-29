중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의가 끝나고 이틀 뒤인 지난 21일. 우연히 튼 일본 TV 시사 프로그램은 다카이치 사나에 일본 총리가 18일 선전 바오안공항에 도착하는 모습을 반복해서 보여주고 있었다. 다카이치 총리는 전용기 출입구와 이동식 계단 사이의 40㎝가량 높이차를 확인하고는 눈을 커다랗게 뜨며 놀라는 기색이었다. 방송은 단차에 동그라미 표시를 하고 다카이치 총리 표정은 따로 확대까지 해서 보여줬다.



다카이치 총리는 출입구를 잡은 채 조심스레 첫발을 내디뎠다. 이어지는 화면은 타국 정상들이 비행기에서 내리는 모습이었다. 단차가 아예 없거나, 있더라도 일반적인 계단 한 칸 높이였다.

유태영 도쿄 특파원

일본 일각에선 이를 이번 에이펙 의장국인 중국의 홀대를 상징하는 장면으로 받아들이는 듯했다. 일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관의 정례 기자회견에서도 관련 질문이 잇따랐다. 기하라 장관은 20일 회견에서 “사전에 그런 정보가 있어서 현장에서는 안전을 고려하면서 실제 대응을 확실히 했다”고 답했다. 24일에는 “탑승 계단이 설치된 뒤 일정한 단차가 발생했다는 사실을 일본 측에서 파악해 비행기에서 내리기 직전 기내에 정보를 전달했다”고 추가로 설명했다.



집권 자민당 소속 아리무라 하루코 참의원(상원) 의원은 정부 측 설명을 토대로 보다 상세히 전했다. 높이차를 확인한 것은 현장에서 대기하던 주중 일본대사였고, 그가 기내에 들어가 보고했다는 것이다. 아리무라 의원은 “중국 측으로부터 사전 통보나 정보 제공은 일절 없었다”며 당시 전용기와 계단의 높이차가 일반 계단 두세 칸에 해당한다고 지적했다. 산케이신문은 다카이치 총리가 다리에 인공관절을 넣은 상태여서 안전사고 위험도 있었다고 했다.



일본 측 반응이 이같이 예민한 데엔 이유가 있다. 다카이치 총리는 에이펙 직전 필리핀에서 열린 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의에서 중국 측 대표인 리창 총리를 만나지 못했다. 대신 장관급인 장주 농업농촌부장과만 짧은 대화를 했다. 리 총리가 에이펙 준비를 이유로 일찍 귀국했기 때문인데, 요미우리신문은 “다카이치 총리와의 접촉을 피했을 가능성이 있다”고 했다.



공항 환영식에서도 타국과의 온도차가 드러났다. 이재명 대통령 등이 도착했을 때 보이던 대규모 환영단의 모습이 다카이치 총리 앞에선 자취를 감췄다. 일본 TBS방송은 소수의 의장대만 정렬해 있는 다카이치 총리 영접 장면과 환영단이 열렬히 꽃술을 흔드는 이 대통령 영접 장면을 나란히 보여주며 “환영 행사가 축소된 형태로 열렸다”고 했다. 시진핑 중국 국가주석은 에이펙을 계기로 한국, 미국 등 최소 14개 참가국 정상과 양자회담을 했으나, 중·일 정상회담은 끝내 열리지 않았다.



일본 정부는 이를 냉대로 해석하는 시각에 선을 그었다. 그러나 지난해 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언 이후 달라진 중국의 기류를 모르지 않을 것이다. 일본 역시 2019년 강제동원 판결 문제로 한국과 틀어졌을 당시 수출규제 문제를 협의하러 온 산업통상자원부 과장급 대표단을 물 한 잔 없이 창고 같은 사무실에서 맞았던 적이 있다. 의전에는 상대에 대한 태도가 드러나기 마련이다.



문제는 중·일 관계의 악화를 이웃인 한국도 강 건너 불구경하듯 바라볼 수만은 없다는 점이다. 한국은 한·미·일 안보협력을 중시하면서도 최대 교역국인 중국과 안정적 관계를 유지해야 한다. 중·일 갈등이 깊어질수록 외교적 부담은 커지기 마련이다. 한·중·일 3국 교류·협력에도 제약이 따른다.



다카이치 총리의 정치적 스승인 아베 신조 전 총리는 시 주석과 10차례 이상 정상회담을 했다. 그의 회고록을 보면 시 주석 면전에서 “만일의 경우 무력 충돌도 불사하겠다”고 할 정도였지만, 갈등을 관리할 외교적 통로는 열어뒀다. 그는 “안보상 과제를 관리하면서 경제적으로는 중국의 시장 가치를 일본의 기회로 바꿔가는 것이 정치의 기술”이라고 했다.



다카이치 총리는 이번에 40㎝의 단차를 무사히 내려왔지만, 중·일 간에 크게 벌어진 간극도 좁힐 수 있을지는 두고 볼 일이다. 당장 다음달에 개정될 안보 3문서에서 중국을 어떻게 규정할지부터가 주목된다.

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