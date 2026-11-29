논란이 뜨거운 일명 조작기소 특별검사 후보군이 발표된 지 사흘째가 되면서 이재명 대통령이 누구를 선택할지 관심이 모이고 있다. 애초 여당(더불어민주당)이 추천한 이임성(64·사법연수원 21기) 후보자가 낙점되지 않겠느냔 관측이 우세했으나, 이 후보자가 문재인정부 때의 ‘검수완박(검찰 수사권 완전 박탈)’을 비판하고 최근 여당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에도 반대 성명을 낸 사실이 알려지면서 변수로 떠올랐다.

이른바 조작기소 특별검사로 더불어민주당이 추천한 이임성 변호사(왼쪽)와 조국혁신당이 추천한 이정훈 변호사. 연합뉴스

29일 법조계에 따르면 검사 출신 이 후보자는 2024년 출판한 책 ‘시사법률콘서트’에서 “문재인정부의 검경 수사권 조정은 검찰 제도를 폐지하는 것이나 다름없었다”거나 “검수완박의 최대 수혜자는 정치인”이라고 지적했다. 그는 이달 23일에는 “최근 대법원 판결을 둘러싼 정치권의 논란과 대법원장 탄핵 추진에 깊은 우려를 표명한다”는 내용의 전직 대한변호사협회장·지방변호사회장 32명 성명에 이름을 올렸다.

이 후보자의 과거 발언들은 김지용 중대범죄수사청(중수청)장이 검사장으로 재직할 당시 검수완박에 우려를 표했다는 이유로 민주당 내 강경파와 조국혁신당 의원들의 반대에 부딪혀 임명 절차가 늦어진 점을 떠오르게 한다. 아울러 이 후보자가 과거 이재명 대통령의 경기도지사 시절 도 고문변호사를 맡았던 것으로 나타나 이해충돌 논란으로 이어질 소지도 있다.

특검법상 이 대통령은 30일까진 이 후보자와 혁신당이 추천한 판사 출신 이정훈(55·31기) 후보자 중 한 사람을 특검으로 임명해야 한다. 법조계에선 가뜩이나 조작기소 특검이 이 대통령이 기소된 사건 등을 수사 대상으로 하는 만큼 특검 임명 관련 이해충돌 논란을 의식해 기한 내 임명하지 않는 쪽을 택할 것이란 예상도 나온다. 이 대통령이 기한 내 특검을 임명하지 않을 경우 연장자인 이임성 후보자가 특검이 된다.

두 후보자 중 한 사람이 특검에 임명되면 이재명정부 들어 7번째 특검이 닻을 올리게 된다. 조작기소 특검은 법에 명시된 12개 수사 대상 사건 항목 중 6건이 이 대통령 관련 사건으로, 출범도 전부터 논란에 휩싸였다. 야권에서는 이번 특검이 이 대통령 사건 공소취소를 위한 포석이라고 연일 비판하고 있다.

특검뿐만 아니라 특검팀 출범 후 공소청으로부터 검사를 파견받기도 쉽지 않을 것으로 보인다. 특검 수사 대상에 전·현직 검사들이 다수 올라 있는 상태이고, 이미 재판이 진행 중인 사건의 검찰 수사를 파헤친다는 점에서 향후 법왜곡죄 등 여러 법적 시비에 휘말릴 소지가 다분해서다.

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