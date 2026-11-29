지도 앱엔 잘못된 위치 뜨기도
전국 한파쉼터에서 안내표지판이 없거나 훼손되고 지도 앱에 위치가 잘못 표시되는 등 이용 안내와 관련한 미흡사항 5800여건이 확인됐다.
행정안전부는 지난달 21일부터 이달 11일까지 보건복지부·고용노동부 등 관계부처, 16개 시·도와 함께 전국 한파쉼터 5만300여곳을 점검한 결과 미흡사항 5809건이 확인됐다고 29일 밝혔다.
행안부에 따르면 이번 점검에서는 전국 한파쉼터 6만6000여곳 가운데 올해 추가 지정된 금융기관과 우체국은 제외했다. 행안부는 안내표지판 설치 상태와 난방 상태, 이용자 편의성 등 10개 항목을 살폈다.
가장 많이 지적된 사항은 안내표지판이 없거나 훼손되는 등 표지판이 미흡한 경우로 3982건(68.5%)이었다. 이어 불편신고 요령에 대한 안내·비치가 미흡한 경우가 1558건(26.8%), 네이버지도·카카오맵·티맵 등 민간 지도 앱에 쉼터 위치가 정확히 표시되지 않은 경우가 269건(4.6%)으로 확인됐다.
행안부는 점검결과를 각 지방자치단체와 공유하고 미흡한 사항을 정비할 예정이다. 우선 지도 앱에 쉼터 위치와 운영시간 등 정확한 정보를 제공하고, 안내표지판이 없는 쉼터에는 출입구에서 쉽게 볼 수 있는 위치에 표지판을 설치한다. 훼손된 표지판은 교체한다.
이용자가 불편 사항을 쉽게 신고할 수 있도록 담당자 연락처와 안전신문고 이용 방법도 게시한다.
행안부와 각 지자체는 겨울철 한파 대책기간인 내년 3월15일까지 쉼터 운영 실태를 수시로 점검한다.
김용균 행안부 자연재난실장은 “올겨울 국민께서 한파쉼터를 찾고 이용하시는 데 불편함이 없도록 정확한 쉼터 정보를 제공하고 시설 운영 개선에 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.
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