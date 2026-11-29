전국 한파쉼터에서 안내표지판이 없거나 훼손되고 지도 앱에 위치가 잘못 표시되는 등 이용 안내와 관련한 미흡사항 5800여건이 확인됐다.



행정안전부는 지난달 21일부터 이달 11일까지 보건복지부·고용노동부 등 관계부처, 16개 시·도와 함께 전국 한파쉼터 5만300여곳을 점검한 결과 미흡사항 5809건이 확인됐다고 29일 밝혔다.

지난 2025년 2월 4일, 서울 용산구의 한 버스정류장 추위쉼터에서 시민들이 버스를 기다리고 있다. 뉴시스

행안부에 따르면 이번 점검에서는 전국 한파쉼터 6만6000여곳 가운데 올해 추가 지정된 금융기관과 우체국은 제외했다. 행안부는 안내표지판 설치 상태와 난방 상태, 이용자 편의성 등 10개 항목을 살폈다.



가장 많이 지적된 사항은 안내표지판이 없거나 훼손되는 등 표지판이 미흡한 경우로 3982건(68.5%)이었다. 이어 불편신고 요령에 대한 안내·비치가 미흡한 경우가 1558건(26.8%), 네이버지도·카카오맵·티맵 등 민간 지도 앱에 쉼터 위치가 정확히 표시되지 않은 경우가 269건(4.6%)으로 확인됐다.



행안부는 점검결과를 각 지방자치단체와 공유하고 미흡한 사항을 정비할 예정이다. 우선 지도 앱에 쉼터 위치와 운영시간 등 정확한 정보를 제공하고, 안내표지판이 없는 쉼터에는 출입구에서 쉽게 볼 수 있는 위치에 표지판을 설치한다. 훼손된 표지판은 교체한다.



이용자가 불편 사항을 쉽게 신고할 수 있도록 담당자 연락처와 안전신문고 이용 방법도 게시한다.



행안부와 각 지자체는 겨울철 한파 대책기간인 내년 3월15일까지 쉼터 운영 실태를 수시로 점검한다.



김용균 행안부 자연재난실장은 “올겨울 국민께서 한파쉼터를 찾고 이용하시는 데 불편함이 없도록 정확한 쉼터 정보를 제공하고 시설 운영 개선에 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

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