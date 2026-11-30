정부가 야간노동자가 있는 사업장에서 연속 근무를 3일 이하로 관리하라는 내용의 가이드라인을 마련했다. 다만 법적 강제성은 없는 권고사항에 그친다.



고용노동부는 ‘노동자의 건강보호와 기업의 지속가능한 운영을 위한 야간노동 자율적 관리체계 구축 권고’안을 29일 발표했다. 지난해 12월 노사정이 참여하는 ‘실노동시간 단축 로드맵 추진단’이 올해 안에 야간노동자 건강보호 방안을 마련하기로 한 데 따른 것이다. 야간노동은 22시부터 다음 날 오전 6시까지의 작업을 의미한다. 노사정 합의를 거쳐 관련 가이드라인이 나온 건 이번이 처음이다.

기업들이 입주한 서울 시내 사무실에 불이 밝혀져 있는 모습. 뉴스1

지침은 야간시간대에 작업이 이루어지는 사업장에서는 노사가 함께 야간노동 관리체계를 구축해야 한다는 점을 명시했다. 구체적으로 ‘교대 작업자의 야간작업은 3일을 넘기지 않게 한다’는 식의 관리체계를 예시로 들었다. 한국산업안전보건공단의 ‘교대작업자의 보건관리 지침’과 간호사 야간근무를 3일 이하로 제한하는 보건복지부의 ‘간호인력 야간근무 가이드라인’이 예시의 근거가 됐다.



지침은 현행 근로기준법상 없는 ‘초심야시간대’(0∼4시) 개념을 새롭게 규정했다. 초심야시간대는 건강과 안전상 위험이 더 큰 시간대로 별도로 관리해야 한다는 취지다. 이 시간대에 주기적·반복적으로 일하는 노동자는 노사 협의를 거쳐 ‘8시간당 1시간’인 법정 휴게시간 외에 추가 휴게시간을 부여하거나 짧은 수면인 ‘사이잠’을 보장토록 했다. 작업 종료 뒤에도 일반적인 야간노동보다 긴 휴식시간을 부여하도록 노력할 것을 권고했다.



이번 권고안은 법적 강제성이 없다. 노사 합의를 거친 사안으로 양측 모두 당장 반발은 없지만, 노동계는 실효성 부족에 아쉬움을 표한다. 반면 경영계는 인건비 부담이 커질 수 있어 우려한다. 개인사업자 신분인 배송기사 등은 가이드라인의 적용을 받지 않는다는 점도 맹점이다. 가이드라인 대상이 근로기준법과 산업안전보건법을 적용받는 사업장이기 때문이다.



노동부는 새벽 배송과 관련해 국토교통부와 사회적 대화를 거쳐 관리 방안을 추가로 논의할 방침이다. 구속력이 떨어진다는 지적에 대해 노동부는 “야간노동 자체를 규제하기 위한 것이 아니라, 불가피한 야간노동으로부터 노동자의 건강을 보호하기 위한 것”이라며 “장시간·고강도 야간노동이 이뤄지는 돌봄·택배 등 일부 업종은 근무 실태와 업종 특성을 고려해 종사자 보호방안을 별도로 논의할 계획”이라고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지