한국 축구 공격진의 ‘쌍두마차’인 이강인(25·아틀레티코 마드리드)과 손흥민(34·로스앤젤레스FC)이 소속팀 경기에서 나란히 골을 터뜨리는 맹활약을 펼쳤다. 이강인은 29일 스페인 엘체의 에스타디오 마르티네스 발레로에서 열린 엘체와 2026~2027 스페인 프리메라리가 14라운드 원정경기에서 골을 기록하며 아틀레티코 마드리드의 3-2로 승리에 기여했다. 2연승을 거둔 아틀레티코는 승점 34(11승1무2패)로 선두 FC바르셀로나(승점 36, 12승1패)에 승점 2차로 따라붙었다. 아틀레티코의 다음 리그 일정은 다음 달 3일 바르셀로나 원정이다.

보고있나? 아틀레티코 마드리드 이강인이 29일 스페인 엘체 에스타디오 마르티네스 발레로에서 열린 엘체와 2026∼2027 스페인 프리메라리가 14라운드 원정경기에서 골을 터뜨린 뒤 환호하고 있다. 오른쪽 사진은 로스앤젤레스(LA)FC 손흥민이 이날 미국 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 세인트루이스 시티 SC를 상대로 치른 2026시즌 MLS컵 PO 1라운드 2차전에서 골을 넣은 뒤 세리머니하는 모습. 아틀레티코 마드리드·LAFC SNS

이날 이강인은 훌리안 알바레스와 4-4-2 포메이션의 투톱 한 자리에 선발 출전했다. 아틀레티코는 전반 5분 알레한드로 그리말도가 페널티 지역 안에서 상대 수비에 걸려 넘어져 얻어낸 페널티킥을 직접 차넣으며 기선을 제압했다.



선제골로 기세가 오른 직후인 전반 7분, 이강인의 득점포가 폭발했다. 아틀레티코는 상대 페널티 아크 부근에서 강한 전방 압박을 펼쳤고, 그 과정에서 공을 빼앗은 이강인은 페널티 지역 안쪽으로 짧은 드리블을 친 뒤 강력한 왼발 슈팅으로 엘체의 골망을 흔들었다. 올 시즌 리그 14경기(11경기 선발)에 모두 출전한 이강인의 시즌 3호골(1도움)이다. 이강인이 득점포를 가동한 건 9월17일 오사수나와 6라운드 홈 경기(4-0 승) 이후 73일 만이다. 출전 경기로는 리그 8경기 만이자 공식전 11경기 만이다.



아틀레티코는 전반 26분 마르팀 네투에게 추격 골을 허용했지만, 전반 41분 오른쪽 측면에서 줄리아노 시메오네가 내준 크로스를 알렉스 바에나가 이어주자 알바레스가 페널티 지역 안으로 몰고 간 뒤 왼발 슈팅으로 마무리해 3-1로 앞선 채 전반을 마쳤다.



아틀레티코는 후반 3분 만에 엘체 부바 상가레의 오른발 슈팅이 수비 맞고 굴절되면서 골문으로 들어가 다시 한 골 차로 쫓겼으나 리드를 끌까지 지켜 적진에서 승점 3을 챙겼다.



손흥민은 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO)에서 닷새 만에 다시 성사된 정상빈(세인트루이스 시티 SC)과의 ‘코리안 더비’에서 시즌 첫 멀티골을 폭발시키며 로스앤젤레스(LA)FC를 탈락 위기에서 구해냈다. 손흥민은 이날 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 세인트루이스 시티 SC와 2026시즌 MLS컵 PO 1라운드(3전2승제) 2차전 홈 경기에서 두 골을 몰아치며 LAFC의 4-1로 승리를 이끌었다. 지난 24일 세인트루이스 원정에서 2-3으로 패했던 LAFC는 이날 승리로 시리즈 전적을 1승1패로 균형을 맞췄다. 2라운드 진출 팀을 가릴 마지막 3차전은 다음 달 3일 오전 10시 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린다.



손흥민은 4-3-3 포메이션의 최전방 스트라이커로 선발 출전했다. 지난 1차전에서 1골 1도움을 올리며 세인트루이스의 공격을 주도했던 정상빈도 3-5-2 포메이션에서 라파엘 나바로와 투톱으로 출격했다.



지난 1차전에서의 침묵을 만회하려는 듯 손흥민은 경기 초반부터 폭발했다. 전반 5분, 드니 부앙가가 페널티킥을 실축해 다소 기세가 수그러들 수 있는 상황에서 터진 선제골이었다. 전반 7분 센터 서클에서 손흥민이 상대 공을 가로챈 뒤 전진 드리블 후에 부앙가에게 패스했고, 부앙가가 다시 손흥민에게 건네준 패스를 손흥민이 왼발 논스톱 슈팅으로 마무리했다. 지난달 15일 정규리그 오스틴FC전(1골 2도움) 이후 6경기 만의 득점포였다.



전반 20분 부앙가의 추가골로 일찌감치 달아난 LAFC는 전반 22분, 세인트루이스 수비수 팔루 팔의 백패스 실수를 틈타 공을 낚아챈 손흥민이 페널티지역 안 오른쪽에서 왼발슛으로 멀티 골을 완성했다. 이날 2골을 추가한 손흥민은 MLS 7골 15도움, MLS컵 PO 2골, 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 2골 7도움을 합쳐 시즌 성적을 총 11골 22도움으로 늘었다.



정상빈은 전반 45분만 뛰고 후반 시작하며 토마시 오스트라크와 교체됐다. 손흥민도 후반 24분 아르민도 지프와 교체돼 그라운드를 떠났다. LAFC는 후반 35분 세인트루이스의 데미언 다운스에게 추격 골을 허용했으나 5분 후 발타가 쐐기 골을 터트려 승리를 매조졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지