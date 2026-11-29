김향기, 태권도 그랑프리 파이널 우승

한국 여자 태권도 경량급의 기대주 김향기(한국체대·사진)가 한 해 최강자를 가리는 그랑프리 파이널에서 생애 첫 세계무대 우승을 차지했다. 김향기는 28일(현지시간) 카자흐스탄 아스타나 마샬 아츠 팰리스에서 열린 2026 월드태권도 그랑프리 파이널 첫날 여자 49㎏급 결승에서 비올레타 디아스 아리바스(스페인)를 라운드 점수 2-0(6-2 8-2)으로 꺾었다. 올해 몽골에서 열린 아시아태권도선수권대회에서 성인 국제무대 첫 우승을 차지한 김향기는 파리 그랑프리 준우승에 이어 그랑프리 파이널까지 제패하며 세계 정상급 선수로 발돋움했다.

정수빈, 김가영 꺾고 LPBA 시즌 2승

‘신성’ 정수빈(NH농협카드·사진)이 김가영(하나카드)을 꺾고 프로당구 여자부(LPBA) 시즌 두 번째 정상에 올랐다. 정수빈은 28일 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026~2027시즌 6차 투어 휴온스 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA 결승전에서 통산 20승과 누적 상금 10억원 돌파에 도전한 김가영을 세트스코어 4-2(11-5 6-11 11-7 10-11 11-1 11-9)로 물리쳤다. 이번 시즌 4차 투어 우승 이후 48일 만에 시즌 두 번째이자 개인 통산 2승째를 거둔 정수빈은 우승상금 4000만원과 랭킹포인트 2만점을 추가해 시즌 상금 랭킹은 4위에서 1위(8305만원)로 올라섰다.

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