정부가 증시 급락을 막기 위해 18년 만에 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동 준비에 속도를 내고 있다. 불어난 증시 규모에 맞춰 5대 금융지주의 출자 약정액을 늘리는 등 펀드 규모를 20조원 안팎으로 키우는 방안도 거론된다.



다만 금융권에서는 자본건전성 부담을 우려하고 있고, 펀드 투입만으로 시장의 추세적 반등을 이끌기 어렵다는 지적도 나온다.



29일 금융권에 따르면 증안펀드 출자기관들은 이날 투자의사결정기구인 투자관리위원회를 열었다. 간사 역할을 맡은 한국증권금융이 소집하고 산업은행과 5대 은행·증권사·생명보험·손해보험 등 금융사가 참석해 기존 약정액(10조7600억원)의 납입 가능 여부와 운용 방안을 점검한 것으로 전해졌다. 30일에는 금융위원회 주재로 금융권 긴급 점검회의를 열고 증안펀드 증액과 자금 조달 방안을 논의한다.

◆최대 40조원 전망도



증안펀드는 주가가 급락할 때 시장 안정을 위해 투입할 목적으로 금융회사와 유관기관이 마련하는 기금이다. 미리 출자 금액을 약정하고 자금 수요가 있을 때 납입하는 ‘캐피털콜’ 방식으로, 이번에 실제 자금이 투입되면 2008년 글로벌 금융위기 이후 18년 만이다.



시장의 관심은 펀드 확대 규모에 쏠린다. 2020년 조성 당시 기존 약정액은 국내 증시 시가총액의 약 0.94%였지만, 증시가 커진 현재는 0.25∼0.3%에 그쳐 방어 여력이 부족하다는 평가가 많다. 이에 KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 금융그룹은 약정액을 그룹당 2조원씩 늘리는 방안을 내부적으로 검토 중이다. 2020년 약정한 규모는 4대 은행 각 1조원과 NH농협금융 7000억원 등 총 4조7000억원 수준이었다. 5대 금융지주 몫이 10조원으로 늘고 산업은행과 보험·증권사 등이 4조원가량 추가로 보태면 전체 펀드 규모는 20조원을 넘기게 된다.



연말 결산을 앞둔 금융사의 부담은 크다. 증안펀드는 필요할 때 자금을 내는 방식이지만, 은행은 약정만 해도 일정 비율이 위험가중자산(RWA)에 반영돼 보통주자본비율(CET1)이 떨어진다. 이는 기업 대출이나 배당·자사주 매입 같은 주주환원 여력을 줄이는 요인이다. 이에 금융지주들은 금융당국에 출자분 위험가중치 인하와 유동성커버리지비율(LCR) 규제 완화 등을 건의할 것으로 보인다.

◆추세 반등은 미지수



증권가는 증안펀드 가동이 위축된 투자심리를 되살리는 효과가 있을 것이라고 기대한다. 코스피가 지난 6월 고점(9144.55) 대비 반토막 나고 투자심리가 크게 위축된 상황에서 금융당국의 방어 의지 자체가 하락 압력을 줄이는 신호로 작용한다는 분석이다. 유안타증권 이재원 연구원은 “국내 매수 주체가 부족한 시장에서 정책성 자금의 유입 가능성은 긍정적”이라며 외국인 매도세가 둔화하면 반등 여건이 마련될 수 있다고 봤다.



다만 증안펀드가 추세적 반등까지 이끌기는 어렵다는 시각이 우세하다. 최근 조정의 배경에는 인공지능(AI) 불확실성과 반도체 업종의 이익 전망 불신이 자리 잡고 있기 때문이다.



한화투자증권 하장권 연구원은 “증안펀드는 바닥의 재료일 뿐 반등의 지속성을 정하는 변수는 아니다”며 “지금 더 중요한 것은 이익 전망치의 회복”이라고 강조했다. 과거 증안펀드의 주식 매입이 이뤄진 1990년·2003년·2008년 모두 코스피가 추가 하락하기도 했다.



키움증권 한지영 연구원은 “증시 조정의 근원인 AI 불확실성 해소는 별개의 사안”이라며 증안펀드의 효과는 투자심리 복원과 추가 급락 억제에 있다고 짚었다.



이재명 대통령은 이날 청와대 출입기자단과의 북악산 산행 중 “시장 체질을 개선하는 게 중요하다”며 증안펀드는 최근 주식시장의 수급 문제에 대응하는 수단이라고 설명했다. 이 대통령은 주식시장 전체 규모를 고려하면 증안펀드가 실질적인 안정 효과를 거둘 수 있을지 의문이라면서도 가능한 대응 수단을 적극 검토할 필요가 있다는 입장을 전했다.

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