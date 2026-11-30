한국거래소가 시가총액 기준 미달과 주가 1000원 미만인 동전주 상장폐지 제도를 대폭 손질한다. 기존에는 시총이나 주가가 기준에 미달하면 기업의 수익성 등을 고려하지 않고 관리종목에 지정했지만, 앞으로는 일정 수준 이상의 이익을 내는 기업은 관리종목 지정 대상에서 제외한다. 아울러 상폐 결정 이후에도 이의신청과 추가 개선기간을 부여하는 등 기업의 방어권과 회복 기회를 확대하기로 했다.

서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 한 시민이 전광판 앞을 지나는 모습. 연합뉴스

거래소는 29일 이 같은 내용의 유가증권·코스닥시장 상장규정 개정안을 예고했다. 30일부터 다음달 7일까지 예고기간을 거쳐 금융위원회 승인을 받은 뒤 내년 1월1일부터 시행할 예정이다. 이번 조치는 상장폐지 기준을 강화하는 과정에서 기업의 방어권이 충분히 보장되지 않는다는 지적이 제기된 데 따른 것이다.



우선 시총뿐 아니라 기업의 수익성도 상장폐지 여부를 판단하는 기준으로 활용한다. 30거래일 연속 시총 기준에 미달하더라도 최근 사업연도 법인세차감전계속사업이익이 코스피 상장사는 30억원, 코스닥 상장사는 10억원 이상이면 관리종목 지정을 면제한다.



관리종목 지정 이후 회복 요건도 완화한다. 약 180일의 회복기간 중 시총 기준을 10거래일 연속, 누적 30거래일 이상 충족하면 된다. 기존에는 90거래일 중 45거래일 연속으로 시총 기준을 충족해야 했다. 또 상장폐지 결정 이후에도 별도 자격 제한 없이 이의신청을 할 수 있으며 이를 통해 약 180일의 개선기간을 추가로 부여받을 수 있다.



기존 관리종목과 상장폐지 유예 종목에도 개정 규정을 적용한다. 내년 1월1일부터 관리종목 1일차로 다시 카운팅하는 방식이다. 이에 따라 기존 관리종목 및 상장폐지 유예종목은 회복기간 180일을 더 부여받는 효과를 누린다. 동전주 상장폐지 제도의 회복 요건과 구제 절차도 시총 기준과 동일하게 완화한다. 거래소 관계자는 “부실·저성과 기업에 대한 엄격한 퇴출 기조는 유지하되 일시적 주가 하락을 겪는 기업의 절차적 방어권과 회복 기회를 실질적으로 보장하려는 조치”라고 설명했다.

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