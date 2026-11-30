농협銀, 초지능 등 내년 경영전략 수립

NH농협은행이 ‘초지능·초금융·초격차’를 비전으로 하는 2027년 경영전략을 수립했다고 29일 밝혔다. 내년 전략은 인공지능(AI)을 기반으로 일하는 방식과 서비스를 혁신하고, 이를 고객이 체감하는 변화와 실질적인 경영성과로 연결하는 데 중점을 뒀다. 이를 위해 △고객동반성장 △신뢰기반 에이전틱 AI 은행 구현 △국가 미래 성장 견인 △신뢰·책임경영 강화 △지속가능 경영기반구축 등 5대 추진 전략을 마련했다.

SK證, 차기대표에 박삼규·최창훈 추천

SK증권은 임원후보추천위원회(임추위)를 열고 차기 각자 대표이사 후보로 박삼규 SK증권 경영혁신부문 대표와 최창훈 MS저축은행 대표를 추천했다고 29일 밝혔다. 박 대표는 1970년생으로 SK증권 투자사업부문 대표를 거쳐 2024년 7월부터 경영혁신부문 대표를 지내고 있다. 최 대표는 1970년생으로 SK증권 경영지원부문 대표를 거쳐 2024년 4월부터 MS저축은행 대표이사를 맡고 있다.

이나인페이, 해킹으로 25억 탈취 당해

국내 해외송금업체 이나인페이가 해킹 공격으로 약 25억원을 탈취당한 것으로 알려졌다. 29일 금융당국 등에 따르면 금융감독원은 이나인페이를 대상으로 지난 27일 현장점검반을 보내 정확한 피해 규모와 사고 경위 파악에 나섰다. 이나인페이는 90여 차례 해킹 공격을 당해 약 25억원의 자금 탈취 피해를 본 것으로 알려졌다. 이는 최근 금융권에서 발생한 해킹 피해 금액 중 가장 많다.

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