문재인 전 대통령. 뉴스1

문재인 전 대통령이 조국혁신당 창당 1000일을 맞아 더불어민주당과의 연대와 통합, 나아가 민주개혁 진영 전체의 단결을 강하게 주문했다.

문 전 대통령은 29일 서울 여의도 국회에서 열린 조국혁신당 창당 1000일 기념행사에 축사를 보내 이같이 밝혔다. 이날 축사는 정춘생 사무총장이 대독했다.

◆ “퇴행적 세력 여전…민주개혁 진영 흔들림 없이 하나 돼야”

문 전 대통령은 축사에서 현 정국에 대한 위기의식과 함께 진영 내 결속의 필요성을 최우선으로 언급했다.

문 전 대통령은 “역사를 거꾸로 돌리려는 퇴행적 세력은 여전히 강고하다”며 “민주개혁 진영이 흔들림 없이 하나가 돼야 한다”고 강조했다.

이어 조국혁신당의 지난 1000일간의 행보에 대해서도 높은 평가를 내렸다. 문 전 대통령은 “혁신당은 초유의 헌정 유린 사태를 맞아 내란 종식의 가장 선봉에 섰다”며 “우리 사회의 오랜 숙원인 검찰개혁과 사법개혁을 완수하기 위해 온몸을 던져 헌신해왔다”고 평가했다. 또한 “여러분의 그 용기와 행동이 있었기에 대한민국은 위기를 넘어 다시 민주주의의 길로 나아갈 수 있었다”고 덧붙였다.

조국(앞줄 가운데) 혁신정책연구원장이 29일 여의도 국회 의원회관에서 열린 조국혁신당 창당 1000일 기념식에 참석해 있다. 뉴시스

◆ “나는 민주당원이자 혁신당에 각별한 마음…통합의 가교 돼달라”

문 전 대통령은 민주당과 조국혁신당 양당을 향한 자신의 애정과 함께 두 정당의 화학적 결합 및 연대 필요성을 구체적으로 제시했다.

문 전 대통령은 “나는 민주당을 사랑하는 당원이면서 동시에 혁신당에도 매우 각별한 마음을 갖고 있다”고 밝혔다. 그 배경에 대해서는 “문재인 정부에서 나와 함께 국정을 운영하며 뜻을 같이한 소중한 동지들이 주축이 돼 헌신적으로 일궈온 정당이기 때문”이라고 설명했다.

나아가 현 정부 지원과 차기 정권 재창출을 위한 조국혁신당의 구체적인 역할도 당부했다. 문 전 대통령은 “이재명 정부 성공을 뒷받침하고 민주개혁 정권을 굳건히 재창출할 수 있도록 힘을 모아주시라”며 “민주당과의 연대와 통합에 주저하지 않으면서 민주개혁 진영 전체의 단결을 이끄는 든든한 가교이자 추진력이 되어주실 것을 당부한다”고 전했다.

문 전 대통령의 이번 메시지는 창당 1000일을 맞은 조국혁신당의 정체성과 성과를 격려하는 동시에, 향후 정치 일정 속에서 민주당과의 관계 설정 방향을 ‘연대와 통합’으로 명확히 제시한 것으로 해석된다.

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