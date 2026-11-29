한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

29일 서울 동대문구 한국외국어대학교에서 2027학년도 수시모집 논술전형 논술고사를 마친 수험생들이 퇴실 후 오토바이를 타고 다음 고사장으로 이동하고 있다.

시험이 끝나자 오토바이들이 움직이기 시작했다.

고사장을 빠져나온 수험생들이 가방을 멘 채 헬멧을 눌러썼다. 교문 앞에 대기하던 오토바이 뒷좌석에 몸을 실었다. 오토바이 앞에는 ‘2027학년도 수험생 이송 중’이라고 적힌 안내판이 붙어 있었다. 90분간의 시험을 마치자 또 다른 시간과의 싸움이 시작된 것이다.

29일 서울 동대문구 한국외국어대학교 서울캠퍼스. 2027학년도 수시모집 논술고사를 마친 수험생들이 교문 밖으로 쏟아져 나왔다. 두꺼운 외투 차림의 학부모들은 인파 속에서 자녀의 얼굴을 찾느라 분주했다. 시험을 마친 수험생들의 얼굴에는 홀가분함이 묻어났다. 시험 결과는 아직 알 수 없지만, 적어도 눈앞의 시험 하나는 끝났다는 안도감이었다.

교문 앞 풍경은 사뭇 대조적이었다. 긴장이 풀린 듯 밝은 표정으로 발걸음을 옮기는 수험생이 있는가 하면 여유를 부릴 새도 없이 이동을 서두르는 수험생도 있었다. 학부모와 수험생들로 빼곡한 인도 앞으로 오토바이들이 줄지어 섰다.

29일 서울 동대문구 한국외국어대학교에서 2027학년도 수시모집 논술전형 논술고사를 마친 수험생들이 퇴실 후 이동하고 있다.

29일 서울 동대문구 한국외국어대학교에서 재학생들이 2027학년도 수시모집 논술전형 논술고사를 마친 수험생들을 응원하고 있다.

29일 서울 동대문구 한국외국어대학교에서 2027학년도 수시모집 논술전형 논술고사를 마친 수험생들이 퇴실 후 이동하고 있다.

29일 서울 동대문구 한국외국어대학교에서 2027학년도 수시모집 논술전형 논술고사를 마친 수험생들이 퇴실 후 오토바이를 타고 다음 고사장으로 이동하고 있다.

29일 서울 동대문구 한국외국어대학교에서 2027학년도 수시모집 논술전형 논술고사를 마친 수험생들이 퇴실 후 이동하고 있다.

대학수학능력시험이 끝났지만 수험생들의 입시는 여전히 현재진행형이다. 수능 이후 대학별 논술과 면접고사가 이어지면서 수험생들은 다시 대학가로 향하고 있다. 여러 대학의 시험 일정이 겹치는 수험생에게는 고사장 간 이동도 시험 못지않은 부담이다. 한 문제라도 더 풀기 위해 분초를 다투던 수험생들이 이제는 도로 위에서 분초를 다투고 있다.

한국외대는 지난 28일부터 이틀간 서울캠퍼스에서 논술고사를 실시했다. 총 452명을 선발하는 이번 논술전형에는 2만9990명이 지원해 66.35대 1의 경쟁률을 기록했다.

누군가는 교문 밖에서 비로소 웃었고, 누군가는 다시 헬멧을 눌러썼다. 저마다의 속도로 입시라는 긴 터널을 빠져나오는 수험생들. 그들의 질주가 좋은 결실로 이어지기를 바라본다.

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