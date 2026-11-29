뇌 자기공명영상(MRI)에서 확인되는 작은 혈관 손상이 기억력 저하와 밀접한 관련이 있다는 국내 연구진의 연구 결과가 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

뇌 자기공명영상(MRI)에서 확인되는 작은 혈관 손상이 기억력 저하와 밀접한 관련이 있다는 연구 결과가 나왔다.

치매 원인 단백질인 베타아밀로이드가 없는 환자에서도 뇌 소혈관 손상으로 발생하는 백질고신호가 기억력 저하와 연관되는 것으로 확인됐다.

인제대학교 일산백병원 신경과 이영건 교수와 연세대학교 세브란스병원 핵의학과 윤미진 교수팀은 베타아밀로이드가 없는 환자에서 뇌 백질 손상과 포도당 대사 저하가 인지기능 저하에 미치는 영향을 규명했다고 29일 밝혔다.

나이가 들면 건강검진이나 MRI 검사에서 백질고신호(White Matter Hyperintensities)를 확인하는 경우가 적지 않다. 그동안 노화에 따른 변화로 여겨졌지만, 실제 인지기능 저하와 어떤 관련이 있는지는 명확히 밝혀지지 않았다.

연구팀은 베타아밀로이드가 검출되지 않았음에도 기억력과 집중력이 저하되는 환자가 적지 않다는 점에 주목했다. 이를 확인하기 위해 2017년부터 2022년까지 50세 이상 경도인지장애 환자 141명과 정상 대조군 83명을 대상으로 연구를 진행했다.

참가자들의 MRI를 통해 백질 손상 정도를 평가하고, FDG-PET 검사로 뇌 포도당 대사량을 측정했다. 기억력과 집중력, 실행기능 등 다양한 인지기능 검사도 함께 시행했다.

연구 결과 뇌실 주변 백질 손상이 심할수록 뇌의 포도당 대사가 감소하는 것으로 나타났다. 특히 기억력과 사고, 집중력에 중요한 역할을 하는 후대상피질(Posterior Cingulate Cortex)에서 대사 감소가 가장 뚜렷했다.

인지기능 저하 양상은 영역별로 차이를 보였다. 기억력은 백질 손상이 심할수록 직접적으로 저하됐으며, 언어 기억력과 시각 기억력 모두 백질 손상 정도와 밀접한 연관성을 나타냈다.

반면 계획을 세우거나 문제를 해결하는 실행기능은 백질 손상으로 인한 뇌 포도당 대사 감소가 매개 역할을 하는 것으로 분석됐다. 백질 손상이 뇌 에너지 대사를 떨어뜨리고, 이러한 대사 저하가 실행기능 저하로 이어지는 양상이다.

연구팀은 이번 결과가 MRI로 백질 손상을 확인하는 것뿐 아니라 FDG-PET 검사를 함께 활용하면 인지기능 저하의 원인을 보다 구체적으로 파악할 수 있음을 보여준다고 설명했다.

또한 베타아밀로이드가 없는 환자에서도 뇌 소혈관 손상을 조기에 발견하고 관리하는 것이 혈관성 인지장애 예방과 치료에 중요하다는 근거도 제시했다.

이영건 교수는 “이번 연구는 알츠하이머 치매 원인 단백질이 없는 환자에서도 뇌 소혈관 손상이 인지기능 저하를 일으킬 수 있다는 사실을 확인한 연구”라며 “특히 기억력 저하와 실행기능 저하는 서로 다른 기전으로 발생한다는 점을 규명했다는 데 의미가 있다”고 말했다.

이어 “MRI와 FDG-PET 검사를 함께 활용하면 환자의 상태를 보다 정확하게 평가할 수 있으며, 혈관성 인지장애의 조기 진단과 맞춤형 치료 전략을 마련하는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘신경학(Neurology)’에 게재됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지