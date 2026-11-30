농어촌 기본소득 지급 대상자의 실거주 여부를 확인하고자 경북 영양군이 개발한 앱이 한 달간의 시범 운영을 거쳐 현장에 본격 적용된다.



군은 농어촌 기본소득 실거주 확인 앱을 12월부터 운영한다고 29일 밝혔다. 실거주 확인 앱은 기본소득 대상자의 실제 거주 여부를 확인할 수 있다. 하루 두 차례 정해진 시각에 스마트폰에 설치된 앱을 통해 측정된 데이터로 관내 거주 여부를 판단할 수 있다.



앱 개발은 현장 방문 및 점검에 따른 행정비용과 담당자의 업무 부담을 줄일 수 있다. 실거주 여부를 객관적이고 체계적으로 확인할 수 있는 자료를 확보함과 동시에 공공요금 납부 내역 등 기존 방식으로는 증빙이 어려운 대상자를 위한 대체 확인이 가능하다. 앱은 정해진 시간대에 단말기의 위치 정보를 확인해 관내 거주 여부를 판단한다.



군은 개인정보 보호에도 신경을 썼다. 실거주 확인에 필요한 최소한의 범위로 한정하고 이용자가 제출에 동의한 경우에만 서버로 전송한다. 위치 원본 위성 항법 장치(GPS) 좌표는 개인정보 보호를 위해 스마트폰 단말기 안에서 관내 또는 관외 같은 행정구역 단위로 변환 즉시 삭제한다. 서버로는 원본 좌표가 아니라 측정 일시와 관내·관외 결과, 측정 성공 여부 등 최소 정보만 전송한다.



자료는 읍·면 담당자가 실거주 확인을 위한 참고 자료로 활용한다. 스마트폰을 사용하지 않거나 앱 설치에 동의하지 않은 주민은 기존과 동일하게 현장 방문을 통해 실거주 여부를 확인할 계획이다.



군 관계자는 “우선 신규 전입자를 대상으로 앱을 설치하고 점차 대상을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

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