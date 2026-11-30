대구시의 지역사랑상품권(지역화폐)인 ‘대구로페이’의 내년도 발행 규모를 둘러싸고 시와 지역 정치권, 시민단체 간 치열한 공방이 이어지고 있다. 소상공인 지원과 골목상권 활성화를 위해 발행액을 대폭 늘려야 한다는 여권 및 시민단체의 요구와 한정된 지방 재정 여건상 대규모 증액은 어렵다는 시의 입장이 팽팽히 맞서는 모양새다.



29일 세계일보 취재를 종합하면 최근 더불어민주당 대구시당과 대구참여연대는 내년도 대구로페이 발행액을 2조원으로 확대하고 이를 위한 국?시비 확보, 제도 개선 등을 촉구했다. 이들은 당장 국비 확보를 위해 다음 달 13일까지로 예정된 시의회 예산 심의 기간에 예산안 조정이 시급하다는 입장이다.



민주당 대구시당 측은 “2027년도 대구시의 대구로페이 관련 예산은 150억원으로 올해와 똑같다”며 “반면 1조∼2조원씩 지역화폐를 발행하는 지역도 있다”고 설명했다. 대구참여연대도 “불필요한 예산을 줄이고 추경을 통해 예산을 단계적으로 반영하자”고 제안했다.



발행 확대를 촉구하는 배경에는 다른 시?도 대비 저조한 시민 혜택과 높은 자영업 비중이 있다. 대구정책연구원이 지난 2월 발간한 ‘대구로페이 운영 효과 분석 및 발전방향’ 보고서를 살펴보면 올해 발행 기준 대구 시민 1인당 지역화폐 혜택은 12만8000원으로 전국 최하위에 그쳤다. 이는 광주(85만1000원), 인천(71만9000원), 부산(61만9000원), 세종(38만4000원) 등 다른 특?광역시와 차이가 크다. 대구는 전체 사업체 중 소상공인 비중이 95.7%, 종사자 비중이 55.9%로 전국 특?광역시 중 가장 높아 지역화폐 발행 확대가 지역 내수 진작에 미치는 파급력이 클 것이라는 분석도 힘을 싣고 있다.



시는 내년 지역화폐 발행 규모를 올해(애초 계획 3560억원)와 비슷한 3000억원을 발행하기로 하고, 예산 150억원을 반영하겠다고 시의회에 제출한 상태다. 시는 “대구로페이는 10% 할인 지원금을 국비와 시비로 5대 5 매칭해 부담하는 구조”라며 “2조원 발행 시 총 2000억원의 재원 중 국비 1000억원과 시비 1000억원이 각각 필요하다”고 밝혔다. 이어 “2027년도 예산안 기준 시 채무 비율은 20.7%이며 법정 의무 경비 등 필수 사업비 약 8900억원조차 본예산에 담지 못할 만큼 재정 여건이 어렵다”고 덧붙였다.

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