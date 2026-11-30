그룹 베스티가 해체 당시 마이너스 1억 원의 정산서를 받았던 순간을 돌아보며 눈물을 흘렸다.

29일 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 공식 사회관계망서비스(SNS)에 오는 12월 2일 방송되는 베스티의 출연분 선공개 영상을 게시했다.

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 영상 갈무리

영상 속에서 유재석은 베스티 멤버들에게 "치열하게 했는데도 5년 만에 베스티가 해체를 맞게 된다"라며 "멤버들 앞으로 소위 말해서 빚이 좀 있을 정도였다고 한다"라고 얘기했다.

강혜연은 "(해체 당시에) 정산서를 받아서 어떤 상황인지 얘기를 해봤으면 좋겠다고 해서 대표님한테 '정산서를 보여주세요'라고 해서 봤는데 마이너스 1억 얼마라고 적혀 있었다"라며 "5년 동안 한 결과가 결국 빚이구나 싶었다, '나는 여태 뭐한 거지?'라는 생각이 들었다"라고 털어놨다.

정유지는 "회사를 나와서 혼자서 하다 보니깐 쉽지 않았다"라며 "중고 신인에다가 나이도 있고, '최선을 다해서 열심히 했는데 나한테 왜 남은 게 없는 것 같지?'라는 생각이 들었다"라고 얘기했다.

이어 송다혜는 "사실은 되게 버거웠다"라며 "아무도 원하지 않는데 내가 너무 하고 싶어 하는 건가, 내가 너무 집착하고 있는 건가, 아등바등하면서 이게 맞을 거라는 생각을 하면서 버텼다"라고 말하면서 눈물을 흘렸다.

또한 나해령은 "경력에 쓸 수 있는 건 고등학교 졸업밖에 없더라"라며 "다른 일을 해보려고 이력서를 쓰는 순간 고졸을 적고 인생을 정말 열심히 살아왔는데 나한테 쓸 수 있는 학력은 이거밖에 없다고 생각했다, 죽지 못해 사는 느낌으로 꾸역꾸역 살았던 것 같다"라고 털어놔 안타까움을 자아냈다.

한편 베스티는 지난 2013년 데뷔한 뒤 '땡큐 베리 머치머치', '니가 필요해', '핫 베이비', '익스큐즈 미', '롤러걸', '별처럼' 등의 곡을 발표했으나 2018년 해체했다. 그 후 유지는 뮤지컬 배우로, 혜연은 트로트 가수로 활약했다. 다혜는 티빙 '환승연애3'를 통해 이름을 알렸고, 해령은 배우로 활동을 이어왔다.

그러던 중, 지난 2013년 10월 발매됐던 '연애의 조건'이 최근 숏폼 콘텐츠를 통해 재조명되며 역주행하기 시작했고, 이러한 인기에 힘입어 베스티는 지난달 완전체 재결합 소식을 알린 바 있다.

<뉴스1>

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