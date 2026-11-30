오늘날 한국인들은 ‘장애자(者)’라는 표현이 익숙하지 않을 것이다. 노태우정부 시절인 1989년 법률 개정으로 ‘장애인’이라는 용어를 채택한 뒤 한국어에서 사실상 퇴출됐기 때문이다. 아직 장애자라는 단어가 널리 쓰이던 1988년 국내 언론이 서울에서 열린 패럴림픽 대회를 ‘장애자 올림픽’이라고 표기한 데에는 이 같은 배경이 있다. 1960년 시작한 패럴림픽은 28년 만인 1988년 서울 대회를 계기로 올림픽을 개최한 도시가 그 직후 패럴림픽까지 함께 주관하는 것이 관행으로 자리잡았다. 한국인들이 ‘88 서울 올림픽’을 자랑스럽게 여겨야 할 이유 중 하나다.

1998년 당시 김용준(1938∼2026) 헌법재판소장이 헌재를 상대로 한 국회 국정감사 개시에 앞서 모두발언을 하고 있다. 세계일보 자료사진

“장애자 올림픽이 열리는 해에 저와 같은 장애자들에게 용기와 희망을 주게 되었다니, 감회가 남다릅니다.” 1988년 7월 대법관 후보자로 지명된 김용준 당시 서울가정법원장이 언론 인터뷰에서 밝힌 소회다. 일제강점기인 1938년 태어난 김 법원장은 세 살 때이던 1941년 소아마비에 걸렸다. 변변한 치료 한 번 받지 못하고 왼쪽 다리를 심하게 절뚝거리는 장애인이 되었다. 그는 “어린 마음에 무척이나 낙담했다”면서도 “철이 들면서 걷지도 못하는 사람이 있는데, 그나마 걸을 수 있다는 것은 내게 큰 위안이었다”고 담담하게 털어놨다. 서울대 법대 입학, 고등고시 사법과 최연소 및 수석 합격을 거쳐 22세이던 1960년 판사로 임용된 배경에는 이 같은 자기 긍정의 힘이 작용했을 것이다.

1996년 10월 당시 김영삼 대통령(왼쪽)이 어린 시절 앓은 소아마비로 다리가 불편해 지팡이를 쓰는 김용준 헌재소장을 청와대로 초청해 장애인 복지 증진 방안 등을 주제로 대화하고 있다. 김 대통령이 어루만지는 것은 김 소장과 마찬가지로 소아마비 때문에 평생 장애인으로 산 프랭클린 루스벨트 미국 대통령(1933∼1945년 재임)의 두상이다. 세계일보 자료사진

1994년 7월 대법관으로서 6년 임기를 마치고 물러난 김용준 판사는 불과 2개월 뒤 뜻밖의 선물을 받았다. 당시 김영삼(YS) 대통령이 그를 헌법재판소장에 임명한 것이다. YS는 대체 무슨 의도로 김 소장을 대한민국 의전 서열 4위 헌재소장에 앉힌 것일까. 이듬해인 1995년 4월 ‘장애인의 날’ 행사에 참석한 YS의 발언에서 답을 찾을 수 있다. YS는 “장애인들이 일반인(비장애인)들과 아무 차별 없이 마음껏 일할 수 있는 여건을 만드는 것이야말로 내가 생각하는 복지의 최종 목표”라고 강조했다. 역대 대통령들의 장애인 관련 발언 가운데 이보다 더 진정성 있는 문장이 있는지 솔직히 의문이다.

김용준 전 헌재소장이 지난 27일 87세를 일기로 별세했다. 언론의 부고 기사는 고인이 장애인으로는 처음 대법관 그리고 헌재소장을 지냈다는 점에 초점이 맞춰졌다. 일각에선 “단순히 장애인 판사의 인간 승리로 미화하기엔 아쉬운 점이 너무 많다”며 “당대 최고의 법률가로서 실력이 더욱 주목을 받길 바란다”는 의견도 나왔다. 개인적으로 고인이 헌재소장 시절 대학생들을 상대로 한 특강에서 판사, 검사, 변호사를 향한 일반 시민들의 부정적 시선을 거론하며 “법조인들은 특권 의식을 내려놓아야 한다”고 일갈한 것이 기억에 남는다. 그 존재 자체가 한국 사회의 진일보에 기여한 고인의 명복을 빈다. 아울러 장애인이 대통령, 국회의장, 대법원장, 또는 헌재소장인 현실이 하등 이상할 것 없는 세상이 어서 오길 기원한다.

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