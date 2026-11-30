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날이 추워지면 어깨를 움츠리고 활동을 줄이기 쉽다. 이미 오십견으로 팔을 쓰기 불편한 사람이라면 겨울철 활동 부족이 어깨 뻣뻣함과 통증을 더 크게 느끼게 할 수 있다. 서울아산병원 재활의학과 김원(사진) 교수는 “추운 날씨가 동결견을 직접 일으킨다고 단정할 근거는 부족하다”면서도 “겨울에는 몸이 움츠러들고 활동량이 줄어 어깨의 뻣뻣함과 통증을 더 크게 느끼기 쉽다”고 말했다.



오십견의 정확한 의학적 명칭은 유착성 관절낭염, 즉 동결견이다. 김 교수는 “어깨 관절을 감싸는 관절낭에 염증이 생기고 섬유화가 진행되면서 두꺼워지고 쪼그라들어 통증과 움직임 제한이 나타나는 질환”이라고 설명했다. 옷을 입거나 머리를 감을 때, 안전벨트를 매거나 등 뒤로 손을 올릴 때 어깨가 아프고 끝까지 움직이지 않는다면 의심해 볼 수 있다.



아프다고 팔을 아예 쓰지 않으면 될까. 김 교수는 “동결견이 있다고 어깨를 안 쓸 필요는 없다”며 “일상생활을 가능한 범위에서 하고, 할 수 있는 범위에서 스트레칭하면 된다”고 말했다.



반대로 참고 견디면 풀린다는 속설은 위험하다. 김 교수는 “통증 민감도가 사람마다 달라 일률적으로 운동 강도를 정할 수는 없다”면서도 “극심한 통증을 참으며 누군가 어깨를 과도하게 확 꺾어주는 것은 오히려 어깨를 손상시킬 수 있다”고 경고했다.

김 교수는 집에서 할 수 있는 운동으로 △누워서 건강한 손으로 아픈 팔 손목을 잡고 머리 위로 천천히 올리기 △벽 앞에 서서 손가락으로 벽을 타고 올라가기 △우산이나 막대를 잡고 아픈 팔을 바깥으로 돌리기 세 가지를 꼽았다.



걷기나 실내 자전거 같은 전신운동은 체력 유지에는 도움이 되지만 굳은 관절을 직접 풀어주지는 못한다. 김 교수는 “어깨 운동 범위를 회복하려면 어깨 관절운동을 따로 해야 한다”며 제자리걸음이나 가벼운 체조로 몸을 데운 뒤 시간을 정해 하루 여러 차례 스트레칭하라고 권했다. 잠잘 때는 아픈 어깨 쪽으로 눕는 것을 피하고, 바로 누울 때는 팔 아래에 얇은 베개나 수건을 받치면 야간 통증을 줄이는 데 도움이 된다.



오십견은 호전되는 경우가 많지만 가만히 둔다고 완전히 낫는다고 보기는 어렵다. 회복에 길게는 2~3년이 걸릴 수 있고, 수년 뒤에도 환자 10명 중 4명가량은 가벼운 통증이나 운동 범위 제한이 남을 수 있다. 어깨가 이미 굳었다면 회복에 1년 이상 걸리기도 한다.



김 교수는 “과격한 스트레칭은 어깨 통증을 악화시킬 수 있고, 무분별하게 반복되는 주사치료도 어깨 힘줄을 손상시킬 수 있다”며 “우선 전문의 진찰로 정확히 진단받고, 통증을 조절하면서 꾸준히 스트레칭하라”고 당부했다.

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