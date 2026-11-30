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경기 안양에 사는 40대 남성은 겨울철만 되면 유독 가려움을 많이 느낀다. 특히 잠들기 전이면 팔과 허벅지에 마치 개미가 기어가는 듯한 느낌이 든다. 몸에 무언가 묻어서 그런가 싶어 샤워해도 가려움이 가라앉는 것은 잠시뿐이다. 피부에는 하얗게 각질이 일어나고 군데군데 붉어지기까지 했다. 병원을 찾은 그는 피부건조증 진단을 받았다.

겨울철 피부 가려움은 씻는 횟수를 늘린다고 해결되지 않는다. 오히려 뜨거운 물로 오래 씻거나 각질을 거칠게 밀어내면 피부에 자극을 줄 수 있다. 건강보험심사평가원 자료에 따르면 피부건조증 환자는 날이 추워지는 늦가을부터 가파르게 늘어난다. 2025년 월별 진료 환자는 9월 2만6932명에서 10월 3만1109명, 11월 4만859명, 12월 4만3013명으로 불었다. 그해 가장 많았던 2월(4만4113명)은 가장 적었던 8월(2만5378명)보다 1만8735명 많았다.

◆각질을 때로 생각해 밀었다가… 씻는 습관부터 점검



서울대병원 피부과 이동훈 교수는 “겨울철에는 차고 건조한 공기로 피부 수분이 쉽게 증발하고, 피부 보호막인 피지 분비도 줄어든다”고 설명했다. 밤에는 염증을 억제하는 호르몬(코르티솔) 분비가 가장 적어 가려움이 더 강하게 느껴진다.



씻는 습관이 증상을 키우기도 한다. 일산백병원 피부과 허식 교수는 때를 “수분이 부족해서 들뜬, 피부장벽을 구성하는 각질층의 일부”라고 설명하며, 때수건으로 밀면 장벽이 무너진다고 했다. 뜨거운 물이 덜 가려운 것은 치료 효과가 아니라 열 자극으로 피부 감각이 둔해진 일시적 현상이다. 반복하면 샤워 직후 더 건조하고 가려운 악순환에 빠진다. 미국피부과학회(AAD)는 따뜻한 물로 5~10분 안에 씻으라고 권한다. 이 교수도 같은 기준을 제시했고, 강동경희대병원 피부과 권순효 교수는 15분 이내, 하루 2회 이내를 권했다.

◆보습은 씻은 뒤 3분 안에… 염증 있으면 약 병행



이 교수는 보습제를 샤워 직후 물기가 마르기 전에 바르라고 했다. 허 교수는 보습제를 발라도 가려운 환자 중에는 너무 얇게 바르거나 하루 한 번만 바르는 경우가 많다고 지적했다. 하루 2회 이상, 건조한 부위는 3~4회 바르고, 둘째 손가락 끝 한 마디 길이를 짜서 손바닥 두 개 넓이에 바르는 것이 기준이다. 겨울에는 로션보다 크림이 낫다. AAD도 크림·연고가 로션보다 효과적이라고 안내한다.



바셀린은 전문가 의견이 엇갈렸다. 허 교수는 ‘모공을 막는다’는 말은 사실이 아니라며 보습제 위에 얇게 덧바르라고 했다. 반면 권 교수는 피지 분비를 막을 수 있어 얼굴과 여드름 피부에는 권하지 않았다.



보습제는 약이 아니다. 허 교수는 “이미 습진이 심하게 진행된 경우에는 아무리 열심히 발라도 가려움증을 줄이기 어렵다”며 처방 약을 병행하라고 했다. 가려움 치료용 항히스타민제와 국소 스테로이드는 의사 지시를 따르면 비교적 안전하고, 경구 스테로이드는 진물이 날 정도로 심한 습진에만 제한적으로 쓴다.



권 교수는 진료 현장에서 보습제를 쓰지 않는 60대 남성 환자를 흔히 만난다고 했다. 하루 2~3회 이상 샤워하면서 보습제를 바르지 않거나, 때를 미는 습관이 원인인 경우가 많다. 이런 환자는 샤워를 하루 한 번으로 줄이고 샤워 직후 보습제를 바르도록 습관을 고치면 된다. 증상이 심하면 단기간 약을 함께 쓰고, 2~4주 뒤 뚜렷하게 나아진다. 약을 처방받았다면 주의할 점도 있다. 허 교수는 연고를 바른 뒤 바셀린을 덧바르고 랩으로 감싸면 약물 흡수가 수 배에서 수십 배까지 늘 수 있다며 반드시 의사와 먼저 상의하라고 당부했다.



◆낫지 않으면 진료… 전기장판·습도도 점검



보습과 생활습관 개선에도 증상이 계속되면 진료가 필요하다. 이 교수는 작은 물집이 모여 빠르게 번지면서 통증이나 열이 있으면 당일에 진료받아야 한다고 했다. 습진 부위로 헤르페스 바이러스가 퍼진 것일 수 있어서다. 진물이 계속 나고 노란 딱지가 앉거나, 가려워서 밤에 자주 깨거나, 2주 동안 보습했는데도 붉은 부위가 넓어진다면 며칠 안에 병원을 찾아야 한다.



눈에 띄는 발진 없이 온몸이 가렵거나 치료해도 잘 낫지 않을 때는 다른 원인도 살펴봐야 한다. 허 교수는 요양병원을 다녀왔거나 가족과 주변 사람도 함께 가렵다면 옴 감염 가능성을 먼저 떠올려야 한다고 했다. 새로 시작한 약이 가려움을 일으키기도 한다. 체중 감소, 피로, 황달이 함께 나타나면 내과 질환이 원인일 수 있어 피검사로 확인해야 한다.



생활환경도 점검해야 한다. 권 교수는 “더우면 가려움은 심해진다”며 전기장판이 밤 가려움을 악화시킨다고 했다. 허 교수는 실내 온도 20~22도, 습도 40~60%를 권했고, 내복은 100% 면 소재가 좋다고 했다. 물을 많이 마신다고 해결되지는 않는다. 피부건조증은 체내 수분이 부족해서가 아니라 피부장벽이 깨져 수분이 빠져나가는 문제이기 때문이다.

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