지난 11월19일, 우리나라의 수출 총액이 1조달러를 달성하였다는 낭보가 전해졌다. 이로써 우리는 독일, 미국, 중국에 이어 세계 4번째로 수출 1조달러를 달성한 국가가 되었다. 1960년대에 태어난 필자 세대는 어린 시절 정부와 기업이 혼연일체로 수출진흥의 목표를 세우고, 그 결과 1977년 100억달러 수출을 돌파하면서 국가적으로 경축하던 분위기를 기억하고 있다. 국제통화기금(IMF) 등의 통계에 의하면 국제무역은 1960년대 이래 지금까지 평균적으로 20배 증대되었다고 한다. 그에 비하면 한국의 경우는 1964년도의 1억달러 수출 규모에서 현재까지 1만배로 성장한 것이니 세계적으로도 놀라운 성과임에는 분명하다.



사실 한국이 냉전 초기의 저개발 빈곤국가에서 지난 60여년간 경제성장과 민주주의 성취를 거두며 세계적인 국가로 성장한 양상은 여러 지점에서 쉽게 확인된다. 워싱턴이나 런던 등에 출장이라도 가게 될 경우, 현지 호텔방에서 한국산 텔레비전 제품을 종종 목격하고, 도로에서도 한국제 자동차가 달리고 있는 것을 쉽게 볼 수 있다. 전통적인 방산 강국 독일이나 영국에서도 한국제 미사일 방어 체제나 해군 함선이 필요하다는 요청을 받는다. 필자가 대학 다닐 때와 달리 지금의 한국 대학들은 그 소재지가 수도권이나 지방 여하에 관계없이 외국 유학생들이 넘쳐나곤 한다. 필자의 재직 대학에도 세계 20여개국에서 찾아온 외국군 고위 장교들이 1년 이상 한국어로 수업받고 있기도 하다.

박영준 국방대학교 국가안보문제연구소장

한국이 세계 수준 국가로 도약한 성취, 즉 ‘피크 코리아’의 현상은 그동안 우리 정부와 국민들이 시행착오를 겪으면서도 노력을 기울여온 여러 정책적 축적의 성과물이기도 하다. 1960년대 이후 수출주도 경제성장 정책 추진과 중화학 공업의 육성, 1980년대 이후 공산권 국가들에 대한 북방정책 추진과 유엔 등 주요 국제기구 가입, 1990년대 이후 세계화 정책과 전자정부 추진, 2000년대 이후 주요 국가들과의 자유무역협정(FTA) 체결 및 확대 등이 그것이다. 이 같은 국가적 성취를 평가하여 국내외 학자들이 한국을 중견국가의 모델 케이스로, 혹은 더 나아가 선진 강대국의 하나로까지 평가하는 경향도 나타나고 있다.



그러나 동시에 한국의 성장 추세가 그 한계를 보이고 있는 것이 아닌가 하는 일각에서의 우려도 제기되고 있다. 연세대 백우열 교수는 지난해 발간한 책에서 한국의 기존 성장 모델이 수명을 다하고 있는 ‘피크 코리아 현상’이 팽배해지고 있다고 지적한 바 있다. 즉 정치체제 면에서 한국 민주주의가 퇴보하고 있고, 국가사회구조 면에서 서울 집중의 양상이 두드러지고, 경제산업 면에서 성장 동력이 식어가고 있다는 것이다.



이에 더해 다음과 같은 징후들이 한국의 미래 성장 여부를 가름하는 도전 요인들로 대두하고 있다. 첫째, 북한의 핵 능력 증대 및 ‘적대적 두 국가론’이 한국의 안보에 대한 심각한 도전 요인이 되고 있는 점이다. 둘째, 한반도를 둘러싼 미국, 중국, 러시아 등 강대국 간의 관계가 냉전시대를 방불케 하는 대립과 경쟁의 구도로 변화되고 있는 양상들도 우려하지 않을 수 없다. 최근 중국에서 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 회의에서 미·중·러 정상들이 자체 회담을 가진 것은 국제 긴장을 낮추는 계기가 되었다는 점에서 환영할 만하지만, 유럽과 중동에서 강대국에 의해 전개되고 있는 두 개 전쟁의 장기화가 국제질서에 불안 요인을 드리우고 있는 것은 부인할 수 없다. 셋째, 한반도 및 글로벌 질서 안정의 버팀목 역할을 해 왔던 미국의 글로벌 리더십이나 군사력이 이전과 달리 퇴조의 징후를 보이고 있는 것도 잠재적 불안 요인이 되고 있다.



이 같은 한반도 및 글로벌 질서의 불안정 징후들을 넘어서지 않으면 수출 1조달러 성취로 상징되는 ‘피크 코리아’의 지속을 장담할 수 없을 것이다. 현 단계에서 무엇보다 중요한 것이 정치의 역할이다. 한국 정치가들이 증진된 국가적 위상에 부합하게끔 글로벌 질서 속에서 국가의 미래 비전을 제시하는 역할을 다해야 한다. 청년세대를 포함한 국민의 잠재력을 더 발현시키는 비전을 제시할 수 있는 정치가들의 존재 여하가 피크 코리아 이후의 국가 발전을 가름하는 결정요소가 될 것 같다.

박영준 국방대학교 국가안보문제연구소장

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