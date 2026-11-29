그룹 에이티즈가 내년 3월31일(이하 현지시간) 영국 런던에서 월드 투어 ‘제로 투 올(ZERO TO ALL?포스터)’의 유럽 투어를 시작한다.

28일 소속사 KQ엔터테인먼트에 따르면 에이티즈는 런던 공연에 이어 4월 프랑스 리옹·독일 베를린과 쾰른·폴란드 크라쿠프·네덜란드 암스테르담·벨기에 앤트워프 등 유럽 6개국 7개 도시에서 공연을 펼친다. 이번 유럽 투어는 런던의 더 오투, 베를린의 우버 아레나 등 1만명 이상 관객을 수용할 수 있는 대형 아레나 공연장에서 진행된다. 투어가 열리는 모든 공연장은 1만명 이상을 수용할 수 있는 대형 아레나다. 에이티즈는 13일 발매한 미니 15집 ‘골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)’로 첫주 판매량 205만장(한터차트 기준)을 돌파하며 더블 밀리언셀러에 올랐다. 이들은 이 앨범으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 통산 네 번째 1위를 달성했고 타이틀곡 ‘업(UP)’은 메인 싱글 차트 ‘핫100’에 통산 세 번째로 진입에 성공했다. 에이티즈는 내년 1월22일부터 24일까지 인천에서 월드 투어 포문을 연 뒤 일본, 유럽, 북미, 남미를 순회할 예정이다.

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