후임병을 상대로 추행과 폭행, 금품 갈취 등을 일삼은 해병대 병장이 실형을 선고받았다.

대구지방법원 포항지원 제1형사부(재판장 이혜랑)는 군인등강제추행과 공갈, 절도, 특수폭행, 폭행, 강요, 공갈미수 혐의로 기소된 병장 A(22)씨에게 징역 1년을 선고했다고 29일 밝혔다. 또한 성폭력 치료프로그램 40시간 이수도 명령했다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성.

공소청 등에 따르면 A씨는 2025년 5월 중순과 6월 초 포항 해병대 1사단에서 후임병 2명의 신체를 만지는 등 강제로 추행한 혐의를 받는다. 또 후임병에게 진급 선물을 요구하면서 “말을 듣지 않으면 계속 괴롭히겠다”고 위협한 뒤 티셔츠와 바지, 양말 등을 받은 것으로 조사됐다. 다른 후임병 3명에게도 병장 진급과 관련해 의류와 양말을 사오라고 요구해 모두 23만3400원 상당의 물품을 받은 혐의도 받는다.

A씨는 또 후임병의 관물함에서 담배와 과자, 음료수 등 1만2500원 상당의 물품을 가져간 혐의를 받았다. 또 알루미늄 목발로 후임병을 폭행하고 이후 포항병원 진료 대기실에서 맥가이버 칼로 피해자의 허벅지를 찌른 혐의도 있다. 이밖에도 야구공을 머리에 던지거나 주먹으로 머리와 팔을 때리고 목을 조르는 등 여러 차례 폭행한 것으로 나타났다.

A씨는 다른 후임병들에게 특정 병사와 함께 다니지 말라고 지시하면서 따르지 않으면 기수열외를 시키겠다고 위협해 강요한 혐의도 받았다. 또 여러 후임병에게 전역비 명목으로 적게는 수만원에서 많게는 수십만원의 돈을 요구했으나 분리 조치되면서 실제 금품을 받지는 못해 공갈미수에 그친 것으로 조사됐다.

재판부는 “피해자들이 상당한 정신적 고통을 겪었을 것으로 보이는 점 등을 고려해 형을 정했다”고 양형 이유를 설명했다.

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